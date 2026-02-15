Золкин нашел пророссийский след: что не так с Гетманцевым и Железняком

Владимир Золкин публично прокомментировал ситуацию вокруг обвинений в сотрудничестве с пророссийским блоггером Анатолием Шарием и заявил о двойных стандартах со стороны представителей политической среды Даниила Гетманцева.

Пророссийские каналы Шария и Лукаш

По словам Золкина, в 2021 году Гетманцев якобы призвал подписываться на каналы Шария и Елены Лукаш, что, по его мнению, можно трактовать как сотрудничество или как минимум публичную поддержку этих деятелей. В то же время, утверждает он, его самого безосновательно обвиняют во взаимодействии с Шарием.

Отдельно Золкин упомянул Ярослава Железняка, которого называет помощником Гетманцева. Он заявил, что из-за распространенных в его адрес обвинений готовится отстаивать свою позицию в суде. При этом, по словам Золкина, публичной реакции на старые заявления Гетманцева пока нет — ни объяснений, ни извинений.

Также блогер обратил внимание на активность комментаторов в соцсетях, которые, по его убеждению, распространяют информацию о его якобы сотрудничестве с Шарием, но игнорируют упомянутые им факты относительно других политиков.

Публичной реакции Даниила Гетманцева или Ярослава Железняка на это заявление по состоянию на момент публикации не последовало.

