logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Золкин нашел пророссийский след: что не так с Гетманцевым и Железняком
commentss НОВОСТИ Все новости

Золкин нашел пророссийский след: что не так с Гетманцевым и Железняком

Владимир Золкин заявил, что Даниил Гетманцев в 2021 году призвал подписываться на пророссийские каналы Анатолия Шария и Елены Лукаш и раскритиковал позицию его окружения

15 февраля 2026, 13:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Владимир Золкин публично прокомментировал ситуацию вокруг обвинений в сотрудничестве с пророссийским блоггером Анатолием Шарием и заявил о двойных стандартах со стороны представителей политической среды Даниила Гетманцева.

Золкин нашел пророссийский след: что не так с Гетманцевым и Железняком

Пророссийские каналы Шария и Лукаш

По словам Золкина, в 2021 году Гетманцев якобы призвал подписываться на каналы Шария и Елены Лукаш, что, по его мнению, можно трактовать как сотрудничество или как минимум публичную поддержку этих деятелей. В то же время, утверждает он, его самого безосновательно обвиняют во взаимодействии с Шарием.

Отдельно Золкин упомянул Ярослава Железняка, которого называет помощником Гетманцева. Он заявил, что из-за распространенных в его адрес обвинений готовится отстаивать свою позицию в суде. При этом, по словам Золкина, публичной реакции на старые заявления Гетманцева пока нет — ни объяснений, ни извинений.

Также блогер обратил внимание на активность комментаторов в соцсетях, которые, по его убеждению, распространяют информацию о его якобы сотрудничестве с Шарием, но игнорируют упомянутые им факты относительно других политиков.

Публичной реакции Даниила Гетманцева или Ярослава Железняка на это заявление по состоянию на момент публикации не последовало.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же урналист и блогер Владимир Золкин резко раскритиковал заявления мэра Киева Виталия Кличко, который пригрозил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому из-за неудовлетворительной уборки снега и гололеда в столице.
По словам Кличко, если до вечера в районах не будут упорядочены дворы, тротуары и остановки общественного транспорта, он будет инициировать "кадровые решения" в отношении глав районных государственных администраций, поскольку, как утверждает мэр, действующее законодательство якобы не позволяет ему объявлять им выговоры. Впрочем, Владимир Золкин бурно отреагировал на такую позицию городского головы, заявив, что она манипулятивна и вводит киевлян в заблуждение. По его словам, ответственность за уборку улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта в Киеве не возложена на РГА, а находится в сфере полномочий Киевской городской государственной администрации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/22553
Теги:

Новости

Все новости