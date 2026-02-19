Редакція "Слідство.Інфо" оприлюднила результати дослідження листування покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини. Журналісти виявили, що у період 2015–2019 років мільйонер тісно спілкувався з українкою Анастасією Н.

ЗМІ: Українка допомагала скандальному фінансисту Епштейну підбирати дівчат

Згідно з матеріалами розслідування, жінка не лише неодноразово зустрічалася з Епштейном особисто, а й займалася пошуком дівчат для нього. За ці послуги вона отримувала дорогі подарунки та оплату витрат.

"Вона сама неодноразово зустрічалася з Епштейном і підшукувала дівчат для нього, натомість він робив їй дорогі подарунки та оплачував авіаквитки. У файлах є згадки, що він купив їй MacBook за $3,5 тис. та оплатив навчання на освітніх курсах CAD", — зазначають розслідувачі.

В одному з епізодів листування українка зверталася до помічниці фінансиста щодо обіцяних квитків до Києва та Нью-Йорка. Згодом вона надіслала дані трьох кандидаток на роль "асистенток". Вимоги Епштейна були специфічними:

"Він просив, щоб вона була розумна, любила подорожувати і не старша за 22-25 років".

Як свідчать архіви, принаймні одна знайома Анастасії — 25-річна росіянка Олена — відвідала приватний острів Епштейна, де, за даними слідства, жінок могли примушувати до сексу. Деяких інших кандидаток мільйонер відхиляв.

Журналісти ідентифікували акаунт Анастасії в Instagram, проте після запиту на коментар щодо її зв'язків із фінансистом жінка оперативно закрила свою сторінку від публічного доступу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт опинилася в центрі гучного скандалу після оприлюднення нових документів, що підтверджують її тривалі контакти із засудженим сексуальний злочинцем Джеффрі Епштейном. Майбутня королева виступила з офіційним зверненням, у якому визнала, що її зв’язки з американським фінансистом були тіснішими, ніж вважалося раніше.