Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт опинилася в центрі гучного скандалу після оприлюднення нових документів, що підтверджують її тривалі контакти із засудженим сексуальний злочинцем Джеффрі Епштейном. Майбутня королева виступила з офіційним зверненням, у якому визнала, що її зв’язки з американським фінансистом були тіснішими, ніж вважалося раніше.

Скандал у норвезькій монархії: нові файли Епштейна викрили брехню кронпринцеси Метте-Маріт

"Я хотіла б принести свої найглибші вибачення за мою дружбу з Джеффрі Епштейном. Для мене важливо вибачитися перед усіма, кого я розчарувала. Деякі повідомлення між Епштейном і мною не відповідають тому, ким я хочу бути", — заявила кронпринцеса.

Раніше, у 2019 році, Метте-Маріт запевняла, що припинила будь-яке спілкування з Епштейном ще у 2013-му. Проте нові "файли Епштейна" спростували ці твердження. Зокрема, норвезьке суспільство обурив факт особистого візиту кронпринцеси до Епштейна у 2013 році та їхні зустрічі під час відпочинку в присутності дітей королівської особи.

Цей інцидент став черговим ударом по репутації монаршої родини. Наразі в Осло триває судовий процес над старшим сином кронпринцеси, Маріусом Боргом Хейбі, якого звинувачують у чотирьох зґвалтуваннях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова емоційно відреагувала на публікацію нових подробиць у справі американського фінансиста Джеффрі Епштейна. За її словами, ознайомлення з матеріалами викликає шок через масштабність злочинів.

"З неймовірним зусиллям щодня читаю "файли Епштейна". Це просто пекло", — написала вона у своєму дописі. Три запитання до правосуддя Захарова висловила обурення щодо вироку спільниці Епштейна, Гілейн Максвелл, та відсутності широкого міжнародного залучення правоохоронних органів. У зв'язку з цим вона поставила три запитання.