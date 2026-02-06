Кронпринцесса Норвегии Мэтте-Марит оказалась в центре громкого скандала после обнародования новых документов, подтверждающих ее длительные контакты с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Будущая королева выступила с официальным обращением, в котором признала, что ее связи с американским финансистом были более тесными, чем считалось ранее.

Скандал в норвежской монархии: новые файлы Эпштейна разоблачили ложь кронпринцессы Мэтте-Марит

"Я хотела бы принести свои глубочайшие извинения за мою дружбу с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми, кого я разочаровала. Некоторые сообщения между Эпштейном и мной не отвечают тому, кем я хочу быть", – заявила кронпринцесса.

Ранее, в 2019 году, Мэтте-Марит уверяла, что прекратила любое общение с Эпштейном еще в 2013-м. Однако новые "файлы Эпштейна" опровергли эти утверждения. В частности, норвежское общество возмутило факт личного визита кронпринцессы в Эпштейн в 2013 году и их встречи во время отдыха в присутствии детей королевского лица.

Этот инцидент стал очередным ударом по репутации монаршей семьи. В настоящее время в Осло продолжается судебный процесс над старшим сыном кронпринцессы, Мариусом Боргом Хейби, обвиняемым в четырех изнасилованиях.

