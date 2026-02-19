Редакция "Следствие.Инфо" обнародовала результаты исследования переписки покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Журналисты обнаружили, что в период 2015-2019 годов миллионер тесно общался с украинкой Анастасией Н.

СМИ: Украинка помогала скандальному финансисту Эпштейну подбирать девушек

Согласно материалам расследования, женщина не только неоднократно встречалась с Эпштейном лично, но и занималась поиском девушек для него. За эти услуги она получала дорогие подарки и оплату расходов.

"Она сама неоднократно встречалась с Эпштейном и подыскивала девушек для него, вместо этого он делал ей дорогие подарки и оплачивал авиабилеты. В файлах есть упоминания, что он купил ей MacBook за $3,5 тыс. и оплатил обучение по образовательным курсам CAD", — отмечают расследователи.

В одном из эпизодов переписки украинка обращалась к помощнице финансиста по поводу обещанных билетов в Киев и Нью-Йорк. Впоследствии она направила данные трех кандидаток на роль "ассистенток". Требования Эпштейна были специфичны:

"Он просил, чтобы она была умна, любила путешествовать и не старше 22-25 лет".

Как свидетельствуют архивы, по крайней мере, одна знакомая Анастасии — 25-летняя россиянка Елена — посетила частный остров Эпштейна, где, по данным следствия, женщин могли принуждать к сексу. Некоторые другие кандидатки миллионер отклонял.

Журналисты идентифицировали аккаунт Анастасии в Instagram, однако после запроса на комментарий по поводу ее связей с финансистом женщина оперативно закрыла свою страницу от публичного доступа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что кронпринцесса Норвегии Мэтте-Марит оказалась в центре громкого скандала после обнародования новых документов, подтверждающих ее длительные контакты с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Будущая королева выступила с официальным обращением, в котором признала, что ее связи с американским финансистом были более тесными, чем считалось ранее.