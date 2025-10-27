ЗМІ: Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова Мамешеву суд обрав запобіжний захід

Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова – Юсуфу Мамешеву. Рішення суд ухвалив 27 жовтня.

Юсуф Мамешев. Фото з відкритих джерел

Свідку інкримінують надання неправдивих свідчень у справі топ посадовця НАБУ, повідомляє “Судово-юридична газета”.

“За даними прокуратури він надав неправдиві свідчення. Суд оцінив надані слідством докази та задовольнив клопотання прокуратури і призначив запобіжний захід Мамешеву у вигляді особистого зобовʼязання”, — повідомляє видання.

Також, як повідомляє ЗМІ, суд зобовʼязав Мамешева здати закордонний паспорт, з’являтися до суду за викликом та носити електронний браслет.

“За версією прокурорів, Юсуф Мамешев надав неправдиві свідчення про країну продажу технічних конопель та товарів та сировин. Обвинувачення зазначає, що Мамешев у своїх свідченнях говорить, що продаж планувався до Узбекистану, де є відповідні потужності для переробки та ринок збуту. Та прокурори стверджують, що за результатами аудіоекспертиз, Руслан Магамедрасулов та його батько нібито планували продаж конопель до Дагестану”, — повідомили журналісти ЗМІ.

Зазначається, що версію обвинувачення підтвердили результати 5 незалежних експертиз.

Видання нагадало: нещодавно Мамешева затримали працівники ТЦК, однак після дзвінка невідомим особам співробітники НАБУ прибули на місце та забрали його, пояснюючи свої дії тим, що він є “цінним свідком”.

Низка спостерігачів, як пише ЗМІ, звертає увагу, що дії НАБУ можуть бути спробами вплинути на свідків та сформувати вигідну для своїх співробітників версію подій.

Водночас, як зазначає видання, захищати Юсуфа Мамешева публічно взялися представники Центру протидії корупції, а також сумнозвісний блогер Анатолій Шарій та низка проросійських ресурсів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді.