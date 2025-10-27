СМИ: Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова Мамешеву суд избрал меру пресечения

Печерский суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова – Юсуфу Мамешеву. Решение суд принял 27 октября.

Юсуф Мамешев. Фото из открытых источников

Свидетелю инкриминируют предоставление ложных показаний по делу топ-чиновника НАБУ, сообщает “Судебно-юридическая газета”.

"По данным прокуратуры он дал ложные показания. Суд оценил предоставленные следствием доказательства и удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил меру пресечения Мамешеву в виде личного обязательства", — сообщает издание.

Также, как сообщает СМИ, суд обязал Мамешева сдать загранпаспорт, являться в суд по вызову и носить электронный браслет.

"По версии прокуроров, Юсуф Мамешев предоставил ложные свидетельства о стране продажи технической конопли и товаров и сырья. Обвинение отмечает, что Мамешев в своих показаниях говорит, что продажа планировалась в Узбекистан, где есть соответствующие мощности для переработки и рынок сбыта. Но прокуроры утверждают, что по результатам аудиоэкспертиз, Руслан Магамедрасулов ​​и его отец якобы планировали продажу конопли в Дагестан”, — сообщили журналисты СМИ.

Отмечается, что версию обвинения подтвердили результаты 5 независимых экспертиз.

Издание напомнило: недавно Мамешева задержали работники ТЦК, однако после звонка неизвестным лицам сотрудники НАБУ прибыли на место и забрали его, объясняя свои действия тем, что он является "ценным свидетелем".

Ряд наблюдателей, как пишет СМИ, обращает внимание, что действия НАБУ могут являться попытками повлиять на свидетелей и сформировать выгодную для своих сотрудников версию событий.

В то же время, как отмечает издание, защищать Юсуфа Мамешева публично взялись представители Центра противодействия коррупции, а также печальный блогер Анатолий Шарий и ряд пророссийских ресурсов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за лжесвидетельство в суде.