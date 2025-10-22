Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді: ЗМІ

Свідку в кримінальному провадженні проти детектива Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань під присягою у суді.

Юсуф Мамешев. Фото з відкритих джерел

Магамедрасулов, як повідомляє видання “Судово-юридична газета”, обговорював з Мамешевим постачання технічної коноплі до Республіки Дагестан (РФ) у межах державної програми підтримки сільськогосподарських культур. Однак у своїх свідченнях, як пише ЗМІ, надав недостовірну інформацію на користь підозрюваного.

“Обвинувачення посилається на результати фоноскопічних експертиз (таких проведено вже три у різних державних інститутах судових експертиз), які підтверджують, що на записах перемовин чітко звучить саме Дагестан — суб’єкт РФ”, — йдеться у повідомленні.

Видання нагадало, що з 2022 року торгівля з РФ відповідно до українського законодавства заборонена.

“Крім того, слідством проведено психологічну експертизу, яка, за їх даними, засвідчила суперечливість показів Мамешева та його спроби умисно приховати окремі обставини від слідчих”, — пише ЗМІ.

Однак захист Магамедрасулова, зокрема представники Центру протидії корупції, адвокати та окремі співробітники НАБУ, заявляють: мова йшла не про Дагестан, а про Узбекистан.

Цю версію, як зазначає видання, раніше було неодноразово спростовано. До того ж, жодна державна програма підтримки технічної коноплі в Узбекистані не діє, натомість така є саме в Дагестані (РФ). Вона розповсюджується на всю територію РФ. Саме про неї, на думку обвинувачення, і йшлося під час обговорень між підозрюваним детективом НАБУ Магамедрасуловим та свідком Мамешевим.

“Сторона обвинувачення розглядає можливість судового позову проти повʼязаних з Магамедрасуловим осіб, які зумисно розповсюджують недостовірну інформацію про Узбекистан та вводять суспільство в оману. Оскільки сторона захисту не надала жодних доказів на свою користь, що мають юридичну вагу, усі їхні заяви стороною обвинувачення розцінюються як суб’єктивні твердження без юридичного підтвердження та завідомо неправдиві”, — йдеться у повідомленні.

Сторона обвинувачення, як зазначає видання, має офіційний протокол про наявність державної програми підтримки технічної коноплі у Дагестані, затверджений за участі представників Міністерства аграрної політики України, який долучено до доказової бази кримінального провадження.

Видання повідомляє, що Юсуф Мамешев, який досі має там родичів, відмовився повідомити слідству, чим займається його брат на території Дагестану. А Магамедрасулов, який має родинне походження з Дагестаном — стверджує, що сам там ніколи не був, а батько давно виїхав звідти.

“Під час допиту Мамешев також заперечував будь-які спільні “вирішення питань” із детективом НАБУ Магамедрасуловим, пояснюючи, що звертався до нього лише “за порадами”, зокрема з приводу відстрочки від військової служби. Проте, за даними джерел, нещодавно Мамешева затримали працівники ТЦК. Але після телефонного дзвінка невідомим особам на місце прибули особисто співробітники НАБУ, які силоміць вивезли Мамешева з території ТЦК під приводом “цінного свідка” у їх справі”, — пише ЗМІ.

За даними видання, правова оцінка діям працівників НАБУ наразі надається і свідчить, на думку сторони обвинувачення, про те, що Магамедрасулов продовжує допомагати Мамешеву не лише порадами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова — фігурант “п'яних вечірок”.