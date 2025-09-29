ЗМІ: Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова - фігурант “п'яних вечірок”

Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова відомий за численними скандалами. Йдеться про Магомеда Мамешева.

Магомед Мамешев. Колаж із відкритих джерел

“Захисник”, як пише видання “Українські новини” є фігурантом скандальних “п’яних вечірок”, де непритомні дівчата зазнавали сексуальних знущань з боку компанії молодих людей.

Видання нагадало, що хлопці записували свої дії на відео та викладали їх в інтернет. У ході розслідування у 2023 році правоохоронці повідомили про підозру в сексуальному насиллі організатору та одному учаснику вечірок. А ще шістьом причетним лише вручили повістки до ТЦК.

Серед цих учасників скандальних вечірок був Магомед Мамешев — колишній футболіст ФК "Нива" (Тернопіль). Однак, за свідченням джерел, йому вдалося уникнути відповідальності та служби в ЗСУ завдяки зв’язкам своєї родини.

Днями, як пише ЗМІ, Мамешев записав відео, в якому заявив про нібито тиск з боку СБУ на свого батька – лідера дагестанської громади України Юсуфа Мамешева. Відео поширив Центр протидії корупції.

“Мамешев-старший проходить свідком по справі затриманого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Водночас, жодних доказів будь-якого тиску син не надав. При цьому, розповів, що “добрі люди допомогли витягти батька із ТЦК” попри його перебування у розшуку”, — пише ЗМІ.

Після того, як журналісти звернули увагу на недостовірність озвучених Мамешевим заяв, він записав нову сторіз в Instagram, в якому обізвав ЗМІ “журналюгами вонючими” та “проститутками”, а Telegram-канали – “мусорськими”. Чому не пішов до ЗСУ, пояснив, що йому лише 23 роки, а батьку, мовляв, за 50 (прим: призовний вік в Україні до 60 років).

Також ЗМІ опублікували скріншоти зі старих сторіз, які, як зазначає видання, можна сприймати як прояв антисемітизму Мамешева. Зокрема, він пише про “еврея Джонсона, который толкает еврея Зеленского воевать до последнего украинца” та публікує списки євреїв серед американської влади.

Також в Instagram є чимало відео, де Мамешев за кермом авто рухається по Києву, перевищуючи швидкість та порушуючи правила дорожнього руху.

“Попри цю низку скандалів, пов’язаних з Мамешевим, керівник ЦПК Віталій Шабунін заявив, що пишається Мамешевим та назвав його “гідним сином свого батька”, — пише видання.





Разом із ЦПК, за даними ЗМІ, виступив на підтримку Мамешева і прокремлівський блогер Анатолій Шарій.

