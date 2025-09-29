logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали ЗМІ: Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова - фігурант “п'яних вечірок”
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗМІ: Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова - фігурант “п'яних вечірок”

Скандальні вечірки, порушення ПДР та, ймовірно, антисемітські вислови: чим “відомий” один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова

29 вересня 2025, 12:50
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова відомий за численними скандалами. Йдеться про Магомеда Мамешева. 

ЗМІ: Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова - фігурант “п'яних вечірок”

Магомед Мамешев. Колаж із відкритих джерел

“Захисник”, як пише видання “Українські новини” є фігурантом скандальних “п’яних вечірок”, де непритомні дівчата зазнавали сексуальних знущань з боку компанії молодих людей.

Видання нагадало, що хлопці записували свої дії на відео та викладали їх в інтернет. У ході розслідування у 2023 році правоохоронці повідомили про підозру в сексуальному насиллі організатору та одному учаснику вечірок. А ще шістьом причетним лише вручили повістки до ТЦК.

Серед цих учасників скандальних вечірок був Магомед Мамешев — колишній футболіст ФК "Нива" (Тернопіль). Однак, за свідченням джерел, йому вдалося уникнути відповідальності та служби в ЗСУ завдяки зв’язкам своєї родини.

ЗМІ: Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова - фігурант “п'яних вечірок” - фото 2

Днями, як пише ЗМІ, Мамешев записав відео, в якому заявив про нібито тиск з боку СБУ на свого батька – лідера дагестанської громади України Юсуфа Мамешева. Відео поширив Центр протидії корупції.

“Мамешев-старший проходить свідком по справі затриманого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Водночас, жодних доказів будь-якого тиску син не надав. При цьому, розповів, що “добрі люди допомогли витягти батька із ТЦК” попри його перебування у розшуку”, — пише ЗМІ.

Після того, як журналісти звернули увагу на недостовірність озвучених Мамешевим заяв, він записав нову сторіз в Instagram, в якому обізвав ЗМІ “журналюгами вонючими” та “проститутками”, а Telegram-канали – “мусорськими”.  Чому не пішов до ЗСУ, пояснив, що йому лише 23 роки, а батьку, мовляв, за 50 (прим: призовний вік в Україні до 60 років).

Також ЗМІ опублікували скріншоти зі старих сторіз, які, як зазначає видання, можна сприймати як прояв антисемітизму Мамешева. Зокрема, він пише про “еврея Джонсона, который толкает еврея Зеленского воевать до последнего украинца” та публікує списки євреїв серед американської влади.

ЗМІ: Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова - фігурант “п'яних вечірок” - фото 3
ЗМІ: Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова - фігурант “п'яних вечірок” - фото 4
ЗМІ: Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова - фігурант “п'яних вечірок” - фото 5

Також в Instagram є чимало відео, де Мамешев за кермом авто рухається по Києву, перевищуючи швидкість та порушуючи правила дорожнього руху.

“Попри цю низку скандалів, пов’язаних з Мамешевим, керівник ЦПК Віталій Шабунін заявив, що пишається Мамешевим та назвав його “гідним сином свого батька”, — пише видання. 

ЗМІ: Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова - фігурант “п'яних вечірок” - фото 6

Разом із ЦПК, за даними ЗМІ, виступив на підтримку Мамешева і прокремлівський блогер Анатолій Шарій.

ЗМІ: Один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова - фігурант “п'яних вечірок” - фото 7

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Детектив НАБУ Тєбєкін приховав квартиру за 4 млн, а Шабунін виправдовує це як “помилку в декларації”.



Джерело: https://ukranews.com/ua/news/1108082-odyn-iz-zahysnykiv-detektyva-nabu-magamedrasulova-figurant-p-yanyh-vechirok-de-divchata-zaznavaly
