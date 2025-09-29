СМИ: Один из защитников детектива НАБУ Магамедрасулова - фигурант "пьяных вечеринок"

Один из защитников детектива НАБУ Магамедрасулова известен по многочисленным скандалам. Речь идет о Магомеде Мамешеве.

Магомед Мамешев. Коллаж из открытых источников

"Защитник", как пишет издание "Українські новини" является фигурантом скандальных "пьяных вечеринок", где девушки в бессознательном состоянии подвергались сексуальным издевательствам со стороны компании молодых людей.

Издание напомнило, что ребята записывали свои действия на видео и выкладывали в интернет. В ходе расследования в 2023 году правоохранители сообщили о подозрении в сексуальном насилии организатору и одному участнику вечеринок. А еще шестерым причастным только вручили повестки в ТЦК.

Среди этих участников скандальных вечеринок был Магомед Мамешев – бывший футболист ФК "Нива" (Тернополь). Однако, по свидетельству источников, ему удалось избежать ответственности и службы в ВСУ благодаря связям своей семьи.

На днях, как пишет СМИ, Мамешев записал видео, в котором заявил о якобы давлении со стороны СБУ на своего отца – лидера дагестанской громады Украины Юсуфа Мамешева. Видео распространил Центр противодействия коррупции.

"Мамешев-старший проходит свидетелем по делу задержанного детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. В то же время никаких доказательств какого-либо давления сын не предоставил. При этом рассказал, что "добрые люди помогли вытащить отца из ТЦК" несмотря на его пребывание в розыске", — пишет СМИ.

После того, как журналисты обратили внимание на недостоверность озвученных Мамешевым заявлений, он записал новую сторис в Instagram, в котором обозвал СМИ "журналюгами вонючими" и "проститутками", а Telegram-каналы — "мусорскими". Почему не пошел в ВСУ, объяснил, что ему всего 23 года, а отцу, мол, за 50 (прим: призывной возраст в Украине до 60 лет).

Также СМИ опубликовали скриншоты из старых сторис, которые, как отмечает издание, можно воспринимать как проявление антисемитизма Мамешева. В частности, он пишет о "еврее Джонсоне, который толкает еврея Зеленского воевать до последнего украинца" и публикует списки евреев среди американских властей.

Также в Instagram есть немало видео, где Мамешев за рулем авто двигается по Киеву, превышая скорость и нарушая правила дорожного движения.

“Несмотря на этот ряд скандалов, связанных с Мамешевым, руководитель ЦПК Виталий Шабунин заявил, что гордится Мамешевым и назвал его “достойным сыном своего отца”, — пишет издание.





Вместе с ЦПК, по данным СМИ, выступил в поддержку Мамешева и прокремлевский блогер Анатолий Шарий.

