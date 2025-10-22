Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за лжесвидетельство в суде: СМИ

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Свидетелю в уголовном производстве против детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву готовят сообщения о подозрении в предоставлении заведомо ложных показаний под присягой в суде.
Юсуф Мамешев. Фото из открытых источников
Магамедрасулов, как сообщает издание “Судебно-юридическая газета”, обсуждал с Мамешевым поставки технической конопли в Республику Дагестан (РФ) в рамках государственной программы поддержки сельскохозяйственных культур. Однако в своих показаниях, как пишет СМИ, предоставил недостоверную информацию в пользу подозреваемого.
Издание напомнило, что с 2022 года торговля с РФ в соответствии с украинским законодательством запрещена.
Однако защита Магамедрасулова, в том числе представители Центра противодействия коррупции, адвокаты и отдельные сотрудники НАБУ, заявляют: речь шла не о Дагестане, а об Узбекистане.
Эта версия, как отмечает издание, ранее была неоднократно опровергнута. К тому же, ни одна государственная программа поддержки технической конопли в Узбекистане не действует, зато такова есть именно в Дагестане (РФ). Она распространяется на всю территорию РФ. Именно о ней, по мнению обвинения, и шла речь во время обсуждений между подозреваемым детективом НАБУ Магамедрасуловым и свидетелем Мамешевым.
Сторона обвинения, как отмечает издание, имеет официальный протокол о наличии государственной программы поддержки технической конопли в Дагестане, утвержденный при участии представителей Министерства аграрной политики Украины, который вовлечен в доказательную базу уголовного производства.
Издание сообщает, что Юсуф Мамешев, у которого там есть родственники, отказался сообщить следствию, чем занимается его брат на территории Дагестана. А Магамедрасулов, имеющий родственное происхождение с Дагестаном, утверждает, что сам там никогда не был, а отец давно уехал оттуда.
По данным издания, правовая оценка действиям работников НАБУ пока предоставляется и свидетельствует, по мнению стороны обвинения, о том, что Магамедрасулов продолжает помогать Мамешеву не только советами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что один из защитников детектива НАБУ Магамедрасулова — фигурант "пьяных вечеринок".