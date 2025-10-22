Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за лжесвидетельство в суде: СМИ

Свидетелю в уголовном производстве против детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву готовят сообщения о подозрении в предоставлении заведомо ложных показаний под присягой в суде.

Юсуф Мамешев. Фото из открытых источников

Магамедрасулов, как сообщает издание “Судебно-юридическая газета”, обсуждал с Мамешевым поставки технической конопли в Республику Дагестан (РФ) в рамках государственной программы поддержки сельскохозяйственных культур. Однако в своих показаниях, как пишет СМИ, предоставил недостоверную информацию в пользу подозреваемого.

"Обвинение ссылается на результаты фоноскопических экспертиз (таких проведено уже три в разных государственных институтах судебных экспертиз), которые подтверждают, что на записях переговоров четко звучит именно Дагестан – субъект РФ”, — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что с 2022 года торговля с РФ в соответствии с украинским законодательством запрещена.

"Кроме того, следствием проведена психологическая экспертиза, которая, по их данным, показала противоречивость показаний Мамешева и его попытки умышленно скрыть отдельные обстоятельства от следователей", — пишет СМИ.

Однако защита Магамедрасулова, в том числе представители Центра противодействия коррупции, адвокаты и отдельные сотрудники НАБУ, заявляют: речь шла не о Дагестане, а об Узбекистане.

Эта версия, как отмечает издание, ранее была неоднократно опровергнута. К тому же, ни одна государственная программа поддержки технической конопли в Узбекистане не действует, зато такова есть именно в Дагестане (РФ). Она распространяется на всю территорию РФ. Именно о ней, по мнению обвинения, и шла речь во время обсуждений между подозреваемым детективом НАБУ Магамедрасуловым и свидетелем Мамешевым.

"Сторона обвинения рассматривает возможность судебного иска против связанных с Магамедрасуловым лиц, которые намеренно распространяют недостоверную информацию об Узбекистане и вводят общество в заблуждение. Поскольку сторона защиты не предоставила никаких доказательств в свою пользу, имеющих юридический вес, все их заявления стороной обвиняются заведомо ложные”, — говорится в сообщении.

Сторона обвинения, как отмечает издание, имеет официальный протокол о наличии государственной программы поддержки технической конопли в Дагестане, утвержденный при участии представителей Министерства аграрной политики Украины, который вовлечен в доказательную базу уголовного производства.

Издание сообщает, что Юсуф Мамешев, у которого там есть родственники, отказался сообщить следствию, чем занимается его брат на территории Дагестана. А Магамедрасулов, имеющий родственное происхождение с Дагестаном, утверждает, что сам там никогда не был, а отец давно уехал оттуда.

"Во время допроса Мамешев также отрицал какие-либо общие "решения вопросов" с детективом НАБУ Магамедрасуловым, объясняя, что обращался к нему только "за советами", в частности по поводу отсрочки от военной службы. Однако, по данным источников, недавно Мамешева задержали сотрудники ТЦК. Но после телефонного звонка неизвестным лицам на место прибыли лично сотрудники НАБУ, которые вывезли Мамешева с территории ТЦК под предлогом “ценного свидетеля” по их делу”, — пишет СМИ.

По данным издания, правовая оценка действиям работников НАБУ пока предоставляется и свидетельствует, по мнению стороны обвинения, о том, что Магамедрасулов продолжает помогать Мамешеву не только советами.

