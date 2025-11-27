ЗМІ: Сотні профайлів на чиновників та силовиків могли “злити” саме з НАБУ

Національне антикорупційне бюро може бути джерелом "зливу" сотень профайлів з персональними даними чиновників та правоохоронців.

НАБУ. Фото з відкритих джерел

Першу партію таких документів було виявлено ще під час обшуків у нардепа Федора Христенка у липні, повідомляють журналісти видання “Українські новини”.

Зазначається, що детектив НАБУ Олександр Абакумов днями повідомив, що правоохоронці виявили масив з 527 довідок на різних посадовців, детективів, депутатів, міністрів, журналістів та співробітників силових органів. Журналісти зауважують, що довідки теж злили саме з Бюро — і ніхто нічого з цим не збирається робити. За даними видання, “злив” довідок відбувся набагато раніше, ніж сьогодні намагаються показати.

“Масові зливи анкет з НАБУ були виявлені ще у липні — першу партію було виявлено в ОПЗЖиста Христенка. Під час обшуків за місцем проживання нардепа, який підозрюється у державній зраді та займався "вирішенням питань" у НАБУ, виявили… матеріали негласних слідчих дій та десятки анкет детективів Бюро російською мовою!”, — повідомляє видання.

Загалом, як пояснили журналісти, у цій та інших справах про витоки інформації провели обшуки у не менше ніж, 15 детективів Бюро. Також минулого року, як нагадали у ЗМІ, від посади був відсторонений перший заступник директора НАБУ Гізо Углава через “злив" чутливої інформації фігурантам справ Бюро.

За даними видання, поміж довідок, виявлених у Христенка, були й анкети співробітників НАБУ Магамедарсулова та Тєбєкіна, які згодом отримали підозри за корупцію та співпрацю з РФ.

“Цих двох сьогодні намагаються героїзувати окремі активісти. Того ж Віталія Тєбєкіна спіймали на незаконному збагаченні та приховуванні нерухомості на 4 млн. Навіть суд визнав, що всі підстави для підозри є та визначив заставу і відсторонив його від посади. Але дехто продовжував розповідати про незначну “помилку в декларації”. Типу, “ето другоє”, — пише видання.

Журналісти зазначають, щоб швидко виявити “кротів” у НАБУ: потрібно допитати народного депутата Железняка, і з’ясувати, хто йому зливав надтаємну інформацію по негласні слідчі дії самого НАБУ, керівника ЦПК Шабуніна та ексдиректора НАБУ Ситника (фігуранта “реєстру корупціонерів”).

Видання наголошує, що настав час питати з НАБУ як з інших силових органів.

“Незначні помилки”, “хтось інший злив інформацію”, “дайте їм можливість проявити себе”. Настав час питати з НАБУ як з інших силових органів – йому вже понад 10 років. Хочеться вже бачити результат, а не виправдання”, — резюмує ЗМІ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у фракції Зеленського заявили про розслідування НАБУ.