ЗМІ: Сотні профайлів на чиновників та силовиків могли “злити” саме з НАБУ

Кречмаровская Наталия
Національне антикорупційне бюро може бути джерелом "зливу" сотень профайлів з персональними даними чиновників та правоохоронців.
НАБУ. Фото з відкритих джерел
Першу партію таких документів було виявлено ще під час обшуків у нардепа Федора Христенка у липні, повідомляють журналісти видання “Українські новини”.
Зазначається, що детектив НАБУ Олександр Абакумов днями повідомив, що правоохоронці виявили масив з 527 довідок на різних посадовців, детективів, депутатів, міністрів, журналістів та співробітників силових органів. Журналісти зауважують, що довідки теж злили саме з Бюро — і ніхто нічого з цим не збирається робити. За даними видання, “злив” довідок відбувся набагато раніше, ніж сьогодні намагаються показати.
Загалом, як пояснили журналісти, у цій та інших справах про витоки інформації провели обшуки у не менше ніж, 15 детективів Бюро. Також минулого року, як нагадали у ЗМІ, від посади був відсторонений перший заступник директора НАБУ Гізо Углава через “злив" чутливої інформації фігурантам справ Бюро.
За даними видання, поміж довідок, виявлених у Христенка, були й анкети співробітників НАБУ Магамедарсулова та Тєбєкіна, які згодом отримали підозри за корупцію та співпрацю з РФ.
Журналісти зазначають, щоб швидко виявити “кротів” у НАБУ: потрібно допитати народного депутата Железняка, і з’ясувати, хто йому зливав надтаємну інформацію по негласні слідчі дії самого НАБУ, керівника ЦПК Шабуніна та ексдиректора НАБУ Ситника (фігуранта “реєстру корупціонерів”).
Видання наголошує, що настав час питати з НАБУ як з інших силових органів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у фракції Зеленського заявили про розслідування НАБУ.