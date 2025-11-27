СМИ: Сотни профайлов на чиновников и силовиков могли "слить" именно из НАБУ

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Национальное антикоррупционное бюро может являться источником "слива" сотен профайлов с персональными данными чиновников и правоохранителей.
НАБУ. Фото из открытых источников
Первая партия таких документов была обнаружена еще во время обысков у нардепа Федора Христенко в июле, сообщают журналисты издания "Українські новини".
Отмечается, что детектив НАБУ Александр Абакумов на днях сообщил, что правоохранители обнаружили массив из 527 справок на разных должностных лиц, детективов, депутатов, министров, журналистов и сотрудников силовых органов. Журналисты отмечают, что справки тоже "слили" именно из Бюро – и никто ничего с этим не собирается делать. По данным издания, "слив" справок произошел гораздо раньше, чем сегодня пытаются показать.
В общем, как пояснили журналисты, по этому и другим делам об истоках информации провели обыски не менее 15 детективов Бюро. Также в прошлом году, как напомнили в СМИ, от должности был отстранен первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава из-за "слива" чувствительной информации фигурантам дел Бюро.
По данным издания, среди справок, обнаруженных у Христенко, были и анкеты сотрудников НАБУ Магамедарсулова и Тебекина, впоследствии получивших подозрения за коррупцию и сотрудничество с РФ.
Журналисты отмечают, чтобы быстро обнаружить "кротов" у НАБУ: нужно допросить народного депутата Железняка, и выяснить, кто ему сливал сокровенную информацию по негласным следственным действиям самого НАБУ, руководителя ЦПК Шабунина и экс-директора НАБУ Сытника (фигуранта "реестра коррупционеров").
Издание отмечает, что пора спрашивать с НАБУ как из других силовых органов.
