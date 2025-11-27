СМИ: Сотни профайлов на чиновников и силовиков могли "слить" именно из НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро может являться источником "слива" сотен профайлов с персональными данными чиновников и правоохранителей.

НАБУ. Фото из открытых источников

Первая партия таких документов была обнаружена еще во время обысков у нардепа Федора Христенко в июле, сообщают журналисты издания "Українські новини".

Отмечается, что детектив НАБУ Александр Абакумов на днях сообщил, что правоохранители обнаружили массив из 527 справок на разных должностных лиц, детективов, депутатов, министров, журналистов и сотрудников силовых органов. Журналисты отмечают, что справки тоже "слили" именно из Бюро – и никто ничего с этим не собирается делать. По данным издания, "слив" справок произошел гораздо раньше, чем сегодня пытаются показать.

"Массовые ливни анкет из НАБУ были обнаружены еще в июле — первая партия была обнаружена у ОПЗЖиста Христенко. Во время обысков по месту жительства нардепа, подозреваемого в государственной измене и занимавшегося "решением вопросов" в НАБУ, обнаружили… материалы негласных следственных действий и десятки анкет детективов Бюро на русском языке!”, — сообщает издание.

В общем, как пояснили журналисты, по этому и другим делам об истоках информации провели обыски не менее 15 детективов Бюро. Также в прошлом году, как напомнили в СМИ, от должности был отстранен первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава из-за "слива" чувствительной информации фигурантам дел Бюро.

По данным издания, среди справок, обнаруженных у Христенко, были и анкеты сотрудников НАБУ Магамедарсулова и Тебекина, впоследствии получивших подозрения за коррупцию и сотрудничество с РФ.

"Эти двое сегодня пытаются героизировать отдельные активисты. Того же Виталия Тебекина поймали на незаконном обогащении и сокрытии недвижимости на 4 млн. Даже суд признал, что все основания для подозрения есть и определил залог и отстранил его от должности. Но некоторые продолжали рассказывать о незначительной "ошибке в декларации". Типа, "это другое", — пишет издание.

Журналисты отмечают, чтобы быстро обнаружить "кротов" у НАБУ: нужно допросить народного депутата Железняка, и выяснить, кто ему сливал сокровенную информацию по негласным следственным действиям самого НАБУ, руководителя ЦПК Шабунина и экс-директора НАБУ Сытника (фигуранта "реестра коррупционеров").

Издание отмечает, что пора спрашивать с НАБУ как из других силовых органов.

"Незначительные ошибки", "кто-то другой слив информацию", "дайте им возможность проявить себя". Пора спрашивать с НАБУ как из других силовых органов – ему уже более 10 лет. Хочется видеть результат, а не оправдание”, — резюмирует СМИ.

