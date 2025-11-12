“Замість боротьби з корупцією чергове шоу”: що у фракції Зеленського заявили про розслідування НАБУ

Рубрики
Розслідування НАБУ та САП масштабної корупційної схеми в економічній сфері України шокувало суспільство. Однак у Верховній Раді вважають, що це не системна боротьба з корупцією, а більше “показухою”.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат фракції “Слуга народу” Дмитро Чорний нагадав про справу Свинарчуків у 2019 році, яка завершилася нічим. Політик порівняв її з новим гучним розслідуванням “Мідас”.
За словами народного депутата, про корупцію в енергетиці не говорив лише ледачий. Він наголосив, що це триває роками.
Політик переконаний, що корупція — це ракова пухлина всієї країни. Винні, на його переконання, всі: і ті, хто бере, і ті, хто дає, замість того щоб бити по руках.
На думку народного депутата, реальна боротьба з корупцією — це коли наручники, арешти та справжні вироки. А також — повна конфіскація всього награбованого та повернення грошей у бюджет. Це, пояснив політик, коли відповідальність несуть не лише шістки, а ті, хто очолював схеми. Реальна боротьба з корупцією, за словами Чорного, — це точно не діряві спецоргани, які зливають інформацію наліво й направо, що дає змогу субʼєктам розслідувань тікати за кордон.
За його словами, зараз усе це виглядає як дестабілізація і так хиткої ситуації. Саме тоді, коли, як зауважив політик, ворог максимально давить на фронті, а тил тримається на останніх нервах, щоб не зашаруділи пакети в голові.
