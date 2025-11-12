logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали “Замість боротьби з корупцією чергове шоу”: що у фракції Зеленського заявили про розслідування НАБУ
“Замість боротьби з корупцією чергове шоу”: що у фракції Зеленського заявили про розслідування НАБУ

Народний депутат фракції “Слуга народу” Дмитро Чорний про реальну боротьбу з корупцією

12 листопада 2025, 13:48
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Розслідування НАБУ та САП масштабної корупційної схеми в економічній сфері України шокувало суспільство. Однак у Верховній Раді вважають, що це не системна боротьба з корупцією, а більше “показухою”. 

“Замість боротьби з корупцією чергове шоу”: що у фракції Зеленського заявили про розслідування НАБУ

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат фракції “Слуга народу” Дмитро Чорний нагадав про справу Свинарчуків у 2019 році, яка завершилася нічим. Політик порівняв її з новим гучним розслідуванням “Мідас”. 

“Формально — боротьба з корупцією. Фактично ж — дежа-вю. Той самий сценарій, який дає багато гучних заголовків”, — зазначив він. 

За словами народного депутата, про корупцію в енергетиці не говорив лише ледачий. Він наголосив, що це триває роками.

“І раптом саме зараз усі антикороргани прокидаються. Чи є це випадковістю?”, — зауважує він. 

Політик переконаний, що корупція — це ракова пухлина всієї країни. Винні, на його переконання, всі: і ті, хто бере, і ті, хто дає, замість того щоб бити по руках. 

“Люди виснажені війною, економічними труднощами, повітряними тривогами і постійною небезпекою з боку Росії. І замість професійної роботи з результатами — знову, на жаль, спостерігаємо шоу. Але як уже помітили дописувачі, шоу зі своїм власним продакшином. Але боротьба з корупцією — це не про показуху”, — пояснив нардеп.

На думку народного депутата, реальна боротьба з корупцією — це коли наручники, арешти та справжні вироки. А також — повна конфіскація всього награбованого та повернення грошей у бюджет. Це, пояснив політик, коли відповідальність несуть не лише шістки, а ті, хто очолював схеми. Реальна боротьба з корупцією, за словами Чорного, — це точно не діряві спецоргани, які зливають інформацію наліво й направо, що дає змогу субʼєктам розслідувань тікати за кордон.

“Я хочу побачити від правоохоронців та антикорупціонерів реальні докази та безапеляційну доказову базу. Це має бути в залі Верховної Ради. Тоді вже точно суспільство повірить у те, що це не політичні ігри та обмін любʼязностями, а реальна систематична боротьба зі знищення корупції”, — переконаний політик. 

За його словами, зараз усе це виглядає як дестабілізація і так хиткої ситуації. Саме тоді, коли, як зауважив політик, ворог максимально давить на фронті, а тил тримається на останніх нервах, щоб не зашаруділи пакети в голові.

“І дуже не хочеться вірити, що ті, хто стоїть на сторожі закону, можуть, навіть несвідомо, грати на руку тим, хто мріє розірвати Україну зсередини. Не беріть і не давайте! Одразу бийте по руках! Бережіть себе та Україну”, — резюмував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто продовжує заробляти на скандалі з “плівками Міндіча”.




Джерело: https://www.facebook.com/bm.ukraine/posts/pfbid0kfbG6Ucq4ivx7EwqaiiMoHuJL8tAtAUHcReg8A6VdF8DwAP95L1Z1LcchxsK4ptTl
