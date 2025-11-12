"Вместо борьбы с коррупцией очередное шоу": что у фракции Зеленского заявили о расследовании НАБУ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Расследование НАБУ и САП масштабной коррупционной схемы в экономической сфере Украины повергло в шок общество. Однако в Верховной Раде считают, что это не системная борьба с коррупцией, а более показухой.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Черный напомнил о деле Свинарчуков в 2019 году, которое завершилось ничем. Политик сравнил ее с новым громким расследованием "Мидас".
По словам народного депутата, о коррупции в энергетике не говорил только ленивый. Он подчеркнул, что это длится годами.
Политик убежден, что коррупция – это раковая опухоль всей страны. Виноваты, по его убеждению, все: и те, кто берет, и дающие вместо того, чтобы бить по рукам.
По мнению народного депутата, реальная борьба с коррупцией – это когда наручники, аресты и настоящие приговоры. А также – полная конфискация всего награбленного и возвращение денег в бюджет. Это, объяснил политик, когда ответственность несут не только шестерки, но и те, кто возглавлял схемы. Реальная борьба с коррупцией, по словам Черного, — это точно не дырявые спецорганы, которые сливают информацию налево и направо, что позволяет субъектам расследований бежать за границу.
По его словам, сейчас все это выглядит как дестабилизация и так шаткой ситуации. Именно тогда, когда, как заметил политик, враг максимально давит на фронте, а тыл держится на последних нервах, чтобы не зашуршали пакеты в голове.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто продолжает зарабатывать на скандале с "пленками Миндича".