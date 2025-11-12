"Вместо борьбы с коррупцией очередное шоу": что у фракции Зеленского заявили о расследовании НАБУ

Расследование НАБУ и САП масштабной коррупционной схемы в экономической сфере Украины повергло в шок общество. Однако в Верховной Раде считают, что это не системная борьба с коррупцией, а более показухой.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Черный напомнил о деле Свинарчуков в 2019 году, которое завершилось ничем. Политик сравнил ее с новым громким расследованием "Мидас".

"Формально – борьба с коррупцией. Фактически же – дежа-вю. Тот же сценарий, который дает много громких заголовков", — отметил он.

По словам народного депутата, о коррупции в энергетике не говорил только ленивый. Он подчеркнул, что это длится годами.

"И вдруг именно сейчас все антикорорганы просыпаются. Является ли это случайностью?", — отмечает он.

Политик убежден, что коррупция – это раковая опухоль всей страны. Виноваты, по его убеждению, все: и те, кто берет, и дающие вместо того, чтобы бить по рукам.

"Люди истощены войной, экономическими трудностями, воздушными тревогами и постоянной опасностью со стороны России. И вместо профессиональной работы с результатами — опять, к сожалению, наблюдаем шоу. Но как уже заметили корреспонденты, шоу со своим собственным продакшином. Но борьба с коррупцией – это не о показухе”, — пояснил нардеп.

По мнению народного депутата, реальная борьба с коррупцией – это когда наручники, аресты и настоящие приговоры. А также – полная конфискация всего награбленного и возвращение денег в бюджет. Это, объяснил политик, когда ответственность несут не только шестерки, но и те, кто возглавлял схемы. Реальная борьба с коррупцией, по словам Черного, — это точно не дырявые спецорганы, которые сливают информацию налево и направо, что позволяет субъектам расследований бежать за границу.

"Я хочу увидеть от правоохранителей и антикоррупционеров реальные доказательства и безапелляционную доказательную базу. Это должно быть в зале Верховной Рады. Тогда уж точно общество поверит в то, что это не политические игры и обмен любезностями, а реальная систематическая борьба по уничтожению коррупции", — убежден политик.

По его словам, сейчас все это выглядит как дестабилизация и так шаткой ситуации. Именно тогда, когда, как заметил политик, враг максимально давит на фронте, а тыл держится на последних нервах, чтобы не зашуршали пакеты в голове.

"И очень не хочется верить, что те, кто стоит на страже закона, могут даже бессознательно играть на руку тем, кто мечтает разорвать Украину изнутри. Не берите и не давайте! Сразу бейте по рукам! Берегите себя и Украину", — резюмировал политик.

