ЗМІ: Рішення щодо доступу слідчих до документів про освіту голови НБУ Пишного зникли з судового реєстру

Рішення суду, який зобовʼязував надати слідчим документи про освіту голови Національного банку України Андрія Пишного зникли із судового реєстру.

Андрій Пишний. Фото з відкритих джерел

Таку інформацію повідомило видання "ДС”. Зазначається, що освітні вимоги до голови Національного банку чітко прописані в профільному законі, і за ними юрист без економічного чи фінансового диплома не має право керувати НБУ.

“За великим рахунком, така людина й “Ощадбанком” не мала керувати, не те щоб цілим Національним банком України. При цьому об’єктивно встановити справжність диплома Андрія Пишного вже намагались, навіть через суд, рішення якого згодом дивовижним чином зникло реєстру. Слідчим доводились їздити до архівів районного суду. Та згодом політичної волі для ретельного розслідування забракло”, — повідомляють журналісти видання.

ЗМІ зауважує, що через сумнівну освіту очільника НБУ Україна може мати проблеми із міжнародними партнерами.

“На початок жовтня 2025 року штатний склад працівників банківської системи в Україні становив 95,9 тис. осіб. Тобто банкірів вистачає — талановитих та винахідливих ну дуже багато. Та на чолі Нацбанку треба було чомусь поставили людину із дуже суперечливими звитягами й не зрозумілим дипломом. Питання до його освіти виникають не тільки в Україні, вони є й в наших міжнародних партнерів, без підтримки яких держава-Україна не встоє під час війни й не зможе відновитися після її закінчення. За кордоном дуже прискіпливо ставляться до освіти, дипломів, дисертацій тощо. А ще в тамтешніх чиновників вистачає сумління самотужки залишати посади й за менші порушення”, — пише видання.

Нагадаємо, раніше портал “Коментарі” писав, що підставою для зарахування Андрія Пишного одразу на четвертий курс в академію НБУ стали довідки про навчання у Сумській філії приватного “Університету сучасних знань”, відомостей про яку немає у державних реєстрах освітніх закладів.

“У 2004 році Андрій Пишний через ректора Сумської філії “Університету сучасних знань” Володимира Василенка отримав довідку, що підтверджує його навчання у цьому ВНЗ. Щодо Володимира Василенка та ще восьми осіб (серед них – сам Андрій Пишний), які отримали дипломи на підставі виданих їм довідок, у жовтні 2006 року прокуратурою міста Суми було порушено кримінальну справу № 06780096 за скоєння злочину передбаченого ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ч.2 та ст. 366 (службове підроблення) ч.2 Кримінального кодексу України”, — повідомляли “Коментарі”.

Однак, 21 травня 2007 року рішенням Зарічного районного суду міста Суми у кримінальній справі № 1-252/07 було пред'явлено обвинувальний вирок лише Володимиру Василенку, а стосовно Андрія Пишного та інших осіб 25 квітня 2007 року слідчим Василем Матішенцем було винесено постанову про відмову у притягненні їх до кримінальної відповідальності.

Водночас у 2012-2013 роках правоохоронні органи знову поверталися до цієї теми. Зокрема, у межах кримінального провадження за ознаками використання завідомо підроблених документів суд надавав дозвіл на доступ до особової справи Андрія Пишного. Вона зберігалася в матеріалах попереднього кримінального провадження та була вилучена як речовий доказ.