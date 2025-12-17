СМИ: Решения о доступе следователей к документам об образовании главы НБУ Пышного исчезли из судебного реестра

Решения суда, который обязывал предоставить следователям документы об образовании главы Национального банка Украины Андрея Пышного, исчезли из судебного реестра.

Андрей Пышный. Фото из открытых источников

Такую информацию сообщило издание "ДС". Отмечается, что образовательные требования к главе Национального банка четко прописаны в профильном законе, и по ним юрист без экономического или финансового диплома не имеет права руководить НБУ.

"По большому счету, такой человек и "Ощадбанком" не должен управлять, не то чтобы целым Национальным банком Украины. При этом объективно установить подлинность диплома Андрея Пышного уже пытались, даже через суд, решение которого впоследствии удивительным образом исчезло реестра. Следователям приходились ездить в архив районного суда. Но впоследствии политической воли для тщательного расследования не хватило”, — сообщают журналисты издания.

СМИ отмечает, что из-за сомнительного образования главы НБУ Украина может иметь проблемы с международными партнерами.

"На начало октября 2025 года штатный состав работников банковской системы в Украине составлял 95,9 тыс. человек. То есть банкиров хватает — талантливых и изобретательных ну очень много. Но во главе Нацбанка нужно было почему-то поставили человека с очень противоречивыми победами и не понятным дипломом. Вопросы к его образованию возникают не только в Украине, они есть и у наших международных партнеров, без поддержки которых государство-Украина не выстоит во время войны и не сможет восстановиться после ее окончания. За границей очень тщательно относятся к образованию, дипломам, диссертациям и т.д. А еще у местных чиновников хватает совести своими силами покидать должности и за меньшие нарушения”, — пишет издание.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что основанием для зачисления Андрея Пышного сразу на четвертый курс в академию НБУ стали справки об обучении в Сумском филиале частного "Университета современных знаний", сведений о котором нет в государственных реестрах образовательных учреждений.

"В В 2004 году Андрей Пышный через ректора Сумского филиала "Университета современных знаний" Владимира Василенко получил справку, подтверждающую его обучение в этом вузе. В отношении Владимира Василенко и еще восьми человек (в том числе сам Андрей Пышный), получивших дипломы на основании выданных им справок, в октябре 2006 года прокуратурой города Сумы было возбуждено уголовное дело № 06780096 за совершение преступления предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч.2 и ст. 366 (служебный подлог) ч.2 Уголовного кодекса Украины”, — сообщали “Комментарии”.

Однако, 21 мая 2007 года решением Заречного районного суда города Сумы по уголовному делу № 1-252/07 был предъявлен обвинительный приговор только Владимиру Василенко, а в отношении Андрея Пышного и других лиц 25 апреля 2007 года следователем Василием Матишенцем было вынесено постановление об ответственности.

В то же время в 2012-2013 годах правоохранительные органы снова возвращались к этой теме. В частности, в рамках уголовного производства по признакам использования заведомо подложных документов суд предоставлял разрешение на доступ к личному делу Андрея Пышного. Она хранилась в материалах предварительного уголовного производства и была изъята как вещественное доказательство.