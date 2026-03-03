ЗМІ опублікували нові профайли на блогерів та активістів, хто можливо ухиляється від мобілізації

“Чесна мобілізація” набирає обертів — суспільство давно вимагає справедливого підходу до служби у лавах ЗСУ.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Стало відомо про нових, ймовірних ухилянтів, відомих блогерів та активістів. Нові досьє опублікувало видання “Українські новини”. Йдеться про блогера Ігоря Мосійчука та активіста Віталія Шабуніна.

В досьє на блогера Ігоря Мосійчука зазначається, що він перебуває під персональними санкціями РНБО, хоча, як пише видання, має військовий досвід, не долучився до лав ЗСУ та активно критикує ТЦК.

“У 90-х Мосійчук пройшов строкову службу в радянській армії. У 2014 році обіймав займався зв’язками з громадськістю в батальйоні “Азов”. Згодом був обраний до Верховної Ради, і таким чином звільнився з військової служби. Але у 2022 році Мосійчук почав критикувати Україну. Заявляв, що “наша влада сама винна у війні”, і що її можна було уникнути дипломатичним шляхом. Російські медіа розібрали його заяви на цитати. У 2025 році проти Мосійчука запровадили персональні санкції. Мосійчуку 53 роки, він придатний до служби в тилу, не має підстав для відстрочки або бронювання. Наявність у санкційних списках не звільняє від військового обов'язку. Але він перебуває за кордон і активно пропагує російські наративи", — пише видання.

Щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у профайлі вказано, що він роками можливо фіктивно рахувався на військовій службі, постійно перебував у Києві, отримував “бойові” та міг привласнити позашляховик Nissan Pathfinder, який волонтери купили для його підрозділу, повідомляють журналісти.

“Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін роками ймовірно фіктивно рахувався на військовій службі, не покидаючи Києва. За час служби він отримав понад 1 млн грн “бойових”. На папері був водієм-електриком, стрільцем і навіть розвідником. Крім того, Шабунін міг привласнити позашляховик Nissan Pathfinder, який волонтери купили для потреб його підрозділу. Після розголосу ДБР повідомило Шабуніну про підозру щодо шахрайства та ухилення від військової служби. Йому загрожує до 10 років в’язниці”, — пише ЗМІ.

