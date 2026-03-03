СМИ опубликовали новые профайлы на блогеров и активистов, кто, возможно, уклоняется от мобилизации

Честная мобилизация набирает обороты — общество давно требует справедливого подхода к службе в рядах ВСУ.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Стало известно о новых, вероятных уклонистах, известных блогерах и активистах. Новые досье опубликовало издание "Українські новини". Речь идет о блогере Игоре Мосийчуке и активисте Виталие Шабунине.

В досье на блогера Игоря Мосийчука отмечается, что он находится под персональными санкциями СНБО, хотя, как пишет издание, имеет военный опыт, не присоединился к рядам ВСУ и активно критикует ТЦК.

"В 90-х Мосийчук прошел срочную службу в советской армии. В 2014 году занимал связями с общественностью в батальоне "Азов". Впоследствии был избран в Верховную Раду, и таким образом уволился с военной службы. Но в 2022 году Мосийчук стал критиковать Украину. Заявлял, что "наша власть сама виновата в войне", и что ее можно было избежать дипломатическим путем. Российские СМИ разобрали его заявления на цитаты. В 2025 году против Мосийчука ввели персональные санкции. Мосийчуку 53 года, он пригоден к службе в тылу, не имеет оснований для отсрочки или бронирования. Наличие в санкционных списках не освобождает от воинского долга. Но он находится за границей и активно пропагандирует российские нарративы", — пишет издание.

Относительно главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в профайле указано, что он годами, возможно, фиктивно числился на военной службе, постоянно находился в Киеве, получал "боевые" и мог присвоить внедорожник Nissan Pathfinder, который волонтеры купили для его подразделения, сообщают журналисты.

"Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин годами вероятно фиктивно считался на военной службе, не покидая Киева. За время службы он получил свыше 1 млн грн "боевых". На бумаге был водителем-электриком, стрелком и даже разведчиком. подразделения. Кроме того, Шабунин мог присвоить внедорожник Nissan Pathfinder, который волонтеры купили для нужд его подразделения. После огласки ГБР сообщило Шабунину о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы. Ему грозит до 10 лет тюрьмы”, – пишет СМИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет появились фамилии активистов и блогеров, которые могут уклоняться от мобилизации.