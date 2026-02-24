ЗМІ назвали відомих блогерів, які, ймовірно, ухиляються від мобілізації

Мобілізація та ухилення від неї — актуальна в Україні тема. Особливо багато питань ставлять до бронювань та відстрочок, які отримують відомі особи.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Досьє на низку відомих осіб, які можуть ухилятися від військової служби, опублікував рух “Чесна мобілізація”, пише видання “Коротко про”. Зазначається, що були оприлюднені профайли активіста Михайла Жернакова, відомого блогера Данила Мокрика та інших медійних персон.

Усі фігуранти досьє, як пише видання, вірогідно, змогли уникнути мобілізації за допомогою різних схем.

“Зокрема, антикорупціонер та голова Фундації DE JURE Михайло Жернаков забронювався на підставі ймовірно фіктивної довідки про працевлаштування. Він надав ТЦК довідку про роботу викладачем в “Київській школі економіки”, хоча згодом в КШЕ цю інформацію спростували”, — пише видання.

Блогер Данило Мокрик, як повідомляють журналісти, отримав відстрочку на підставі довідки часів СРСР з дитячого неврологічного кабінету.

“Лише наприкінці 2025-го, на четвертий рік війни, він подався до МСЕК, щоб підтвердити свій діагноз та знятися з військового обліку. За результатами комісії йому відмовили в пенсії, але дали відстрочку та на період розгляду. За цей час він має пройти переогляд, щоб підтвердити або спростувати свою непридатність до військової служби”, — пише видання.

Також було анонсовано публікацію низки нових досьє на ймовірних ухилянтів. Автори каналу закликали читачів долучатися до ініціативи — надсилати інформацію про таких персон. Буде проведено OSINT-розслідування та опубліковано досьє.

Видання нагадало, що в Україні було започатковано рух "Чесна мобілізація", який викриває ймовірних "заброньованих" ухилянтів — "активістів" та “мажорів”. Його створили військові та цивільні, які вважають, що без ефективного рекрутингу Україна програє війну. Вони виступили з маніфестом за справедливу мобілізацію, зокрема, за прозору систему бронювання від служби в армії.