СМИ назвали известных блогеров, которые, вероятно, уклоняются от мобилизации

Мобилизация и уклонение от нее – актуальная в Украине тема. Особенно много вопросов задают к бронированию и отсрочкам, которые оформляют известные лица.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Досье на ряд известных лиц, которые могут уклоняться от военной службы, опубликовал движение "Честная мобилизация", пишет издание "Коротко про". Отмечается, что обнародованы профайлы активиста Михаила Жернакова, известного блогера Даниила Мокрика и других медийных персон.

Все фигуранты досье, как пишет издание, вероятно смогли избежать мобилизации с помощью различных схем.

"В частности, антикоррупционер и глава Фонда DE JURE Михаил Жернаков забронировался на основании вероятно фиктивной справки о трудоустройстве. Он предоставил ТЦК справку о работе преподавателем в "Киевской школе экономики", хотя впоследствии в КШЭ эту информацию опровергли", — пишет издание.

Блогер Даниил Мокрик, как сообщают журналисты, получил отсрочку на основании справки времен СССР из детского неврологического кабинета.

"Только в конце 2025-го, на четвертый год войны, он направился в МСЭК, чтобы подтвердить свой диагноз и сняться с военного учета. По результатам комиссии ему отказали в пенсии, но дали отсрочку и на период рассмотрения. За это время ему предстоит пересмотр, чтобы подтвердить или опровергнуть свою непригодность к военной службе”, — пишет издание.

Также была анонсирована публикация ряда новых досье на вероятных уклонистов. Авторы канала призвали читателей приобщаться к инициативе – присылать информацию о таких персонах. Будет проведено OSINT-расследование и опубликовано досье.

Издание напомнило, что в Украине было начато движение "Честная мобилизация", разоблачающее вероятных "забронированных" уклонистов — "активистов" и "мажоров". Его создали военные и гражданские, считающие, что без эффективного рекрутинга Украина проигрывает войну. Они выступили с манифестом за справедливую мобилизацию, в частности за прозрачную систему бронирования от службы в армии.