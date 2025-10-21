ЗМІ: Мережа UVape, у якій БЕБ провело понад 40 обшуків, продовжує відкривати нові магазини

Продаж нелегальних товарів — практика не нова. Профільні органи звітують про викриття та конфіскацію такої продукції, однак нерідко магазини, де були такі товари, продовжують працювати.

БЕБ. Фото з відкритих джерел

Один із прикладів — мережа з продажу одноразових електронних сигарет під брендом UVape. Попри проведені у серпні обшуки Бюро економічної безпеки (БЕБ) та вилучення нелегальної продукції торгові точки продовжують працювати та навіть відкриваються нові. Про це повідомляє видання “Цензор.нет”.

У серпні, як зазначає ЗМІ, БЕБ провело близько 40 обшуків точок збуту, офісів і складів мережі під брендом UVape. Під час обшуків детективи вилучили 7 виробничих ліній, 276 тисяч одиниць продукції, а також продукції на понад 50 млн грн.

“За діяльністю UVape може стояти інтерес народного депутата від "Слуги Народу" Анатолія Костюха. Один із його помічників, Іван Чейпеш, є власником ТОВ "Тиса Енерджі Груп", яка вважається постачальником UVape та яку у квітні 2025 року було викрито на контрабанді електронних сигарет. Ця компанія значилася в документах як отримувач 149,8 тис. електронних сигарет марки New Air та ще 74,9 тис. VAAL 800E загальною вартістю понад 200 тис. дол.", — йдеться у повідомленні.

Видання також зазначає, що з часу проведення обшуків у публічному доступі з’явилися ухвали Шевченківського районного суду міста Києва, який наклав арешт на вилучені тоді тисячі одиниць електронних сигарет, рідин та картриджів до них. За даними ЗМІ, у текстах судових рішень згадуються назви конкретних юридичних осіб, що можуть бути пов’язані з розслідуваним злочином:

ТОВ "Фрейтіс";

ТОВ "Зентос";

ТОВ "Ріксейтед";

ТОВ "Ліфтенд";

ТОВ "Трінталс";

ТОВ "Кантрікс";

ТОВ "Грейтерс";

ТОВ "ЮВП ЛАБ";

ТОВ "Контрікс";

ТОВ "Рінтон";

ТОВ "Рентан".

При цьому видання зазначає, що можливо далі обшуків та вилучень продукції справа у детективів так і не просунулась.

“Жодних новин про ліквідацію мережі чи притягнення винних до відповідальності немає. Щобільше, мережа UVape продовжує активно працювати й відкриває все нові й нові точки", — пише видання.

За даними ЗМІ, мережа відкриває новий магазин у столиці.

