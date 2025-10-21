logo_ukra

ЗМІ: Мережа UVape, у якій БЕБ провело понад 40 обшуків, продовжує відкривати нові магазини

До мережі UVape може бути причетний помічник народного депутата від "Слуги Народу" Анатолія Костюха

21 жовтня 2025, 18:59
Продаж нелегальних товарів — практика не нова. Профільні органи звітують про викриття та конфіскацію такої продукції, однак нерідко магазини, де були такі товари, продовжують працювати. 

ЗМІ: Мережа UVape, у якій БЕБ провело понад 40 обшуків, продовжує відкривати нові магазини

БЕБ. Фото з відкритих джерел

Один із прикладів — мережа з продажу одноразових електронних сигарет під брендом UVape. Попри проведені у серпні обшуки Бюро економічної безпеки (БЕБ) та вилучення нелегальної продукції торгові точки продовжують працювати та навіть відкриваються нові. Про це повідомляє видання “Цензор.нет”. 

У серпні, як зазначає ЗМІ, БЕБ провело близько 40 обшуків точок збуту, офісів і складів мережі під брендом UVape. Під час обшуків детективи вилучили 7 виробничих ліній, 276 тисяч одиниць продукції, а також продукції на понад 50 млн грн. 

“За діяльністю UVape може стояти інтерес народного депутата від "Слуги Народу" Анатолія Костюха. Один із його помічників, Іван Чейпеш, є власником ТОВ "Тиса Енерджі Груп", яка вважається постачальником UVape та яку у квітні 2025 року було викрито на контрабанді електронних сигарет. Ця компанія значилася в документах як отримувач 149,8 тис. електронних сигарет марки New Air та ще 74,9 тис. VAAL 800E загальною вартістю понад 200 тис. дол.", — йдеться у повідомленні.

Видання також зазначає, що з часу проведення обшуків у публічному доступі з’явилися ухвали Шевченківського районного суду міста Києва, який наклав арешт на вилучені тоді тисячі одиниць електронних сигарет, рідин та картриджів до них. За даними ЗМІ, у текстах судових рішень згадуються назви конкретних юридичних осіб, що можуть бути пов’язані з розслідуваним злочином:

  • ТОВ "Фрейтіс";

  • ТОВ "Зентос";

  • ТОВ "Ріксейтед";

  • ТОВ "Ліфтенд";

  • ТОВ "Трінталс";

  • ТОВ "Кантрікс";

  • ТОВ "Грейтерс";

  • ТОВ "ЮВП ЛАБ";

  • ТОВ "Контрікс";

  • ТОВ "Рінтон";

  • ТОВ "Рентан".

При цьому видання зазначає, що можливо далі обшуків та вилучень продукції справа у детективів так і не просунулась. 

“Жодних новин про ліквідацію мережі чи притягнення винних до відповідальності немає. Щобільше, мережа UVape продовжує активно працювати й відкриває все нові й нові точки", — пише видання.

За даними ЗМІ, мережа відкриває новий магазин у столиці.

ЗМІ: Мережа UVape, у якій БЕБ провело понад 40 обшуків, продовжує відкривати нові магазини - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про масштабну контрабанду товарів та виведення коштів за кордон.



Джерело: https://censor.net/biz/news/3580862/mereja-uvape-prodovjuye-vidkryvaty-novi-tochky-u-kyyevi-popry-obshuky-beb
