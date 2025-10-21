ЗМІ: Мережа UVape, у якій БЕБ провело понад 40 обшуків, продовжує відкривати нові магазини

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Продаж нелегальних товарів — практика не нова. Профільні органи звітують про викриття та конфіскацію такої продукції, однак нерідко магазини, де були такі товари, продовжують працювати.
БЕБ. Фото з відкритих джерел
Один із прикладів — мережа з продажу одноразових електронних сигарет під брендом UVape. Попри проведені у серпні обшуки Бюро економічної безпеки (БЕБ) та вилучення нелегальної продукції торгові точки продовжують працювати та навіть відкриваються нові. Про це повідомляє видання “Цензор.нет”.
У серпні, як зазначає ЗМІ, БЕБ провело близько 40 обшуків точок збуту, офісів і складів мережі під брендом UVape. Під час обшуків детективи вилучили 7 виробничих ліній, 276 тисяч одиниць продукції, а також продукції на понад 50 млн грн.
Видання також зазначає, що з часу проведення обшуків у публічному доступі з’явилися ухвали Шевченківського районного суду міста Києва, який наклав арешт на вилучені тоді тисячі одиниць електронних сигарет, рідин та картриджів до них. За даними ЗМІ, у текстах судових рішень згадуються назви конкретних юридичних осіб, що можуть бути пов’язані з розслідуваним злочином:
ТОВ "Фрейтіс";
ТОВ "Зентос";
ТОВ "Ріксейтед";
ТОВ "Ліфтенд";
ТОВ "Трінталс";
ТОВ "Кантрікс";
ТОВ "Грейтерс";
ТОВ "ЮВП ЛАБ";
ТОВ "Контрікс";
ТОВ "Рінтон";
ТОВ "Рентан".
При цьому видання зазначає, що можливо далі обшуків та вилучень продукції справа у детективів так і не просунулась.
За даними ЗМІ, мережа відкриває новий магазин у столиці.
