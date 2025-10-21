СМИ: Сеть UVape, в которой БЭБ провело более 40 обысков, продолжает открывать новые магазины

Продажа нелегальных товаров – практика не новая. Профильные органы отчитываются о разоблачении и конфискации такой продукции, однако нередко магазины, где были такие товары, продолжают работать.

БЭБ. Фото из открытых источников

Один из примеров – сеть по продаже одноразовых электронных сигарет под брендом UVape. Несмотря на проведенные в августе обыски Бюро экономической безопасности (БЭБ) и изъятие нелегальной продукции, торговые точки продолжают работать и даже открываются новые. Об этом сообщает издание "Цензор.нет".

В августе, как отмечает СМИ, БЭБ провело около 40 обысков точек сбыта, офисов и складов под брендом UVape. В ходе обысков детективы изъяли 7 производственных линий, 276 тысяч единиц продукции, а также продукции более чем на 50 млн грн.

"За деятельностью UVape может стоять интерес народного депутата от "Слуги Народа" Анатолия Костюха. Один из его помощников, Иван Чейпеш, является владельцем ООО "Тиса Энерджи Групп", которая считается поставщиком UVape и которая в апреле 2025 года была разоблачена на контрабанде электронных сигарет. Эта компания числилась в документах в качестве получателя 149,8 тыс. электронных сигарет марки New Air и еще 74,9 тыс. VAAL 800E общей стоимостью более 200 тыс. долл.", — говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что с момента проведения обысков в публичном доступе появились постановления Шевченковского районного суда города Киева, который наложил арест на изъятые тогда тысячи единиц электронных сигарет, жидкостей и картриджей к ним. По данным СМИ, в текстах судебных решений упоминаются названия конкретных юридических лиц, которые могут быть связаны с расследуемым преступлением:

ООО "Фрейтис";

ООО "Зентос";

ООО "Риксейтед";

ООО "Лифтенд";

ООО "Тринталс";

ООО "Кантрикс";

ООО "Грейтерс";

ООО "ЮПП ЛАБ";

ООО "Контрикс";

ООО "Ринтон";

ООО "Рентан".

При этом издание отмечает, что возможно дальше обысков и изъятий продукции дело у детективов так и не продвинулось.

"Никаких новостей о ликвидации сети или привлечении виновных к ответственности нет. Более того, сеть UVape продолжает активно работать и открывает все новые и новые точки", — пишет издание.

По данным СМИ, сеть открывает новый магазин в столице.

Напомним: портал "Комментарии" писал о масштабной контрабанде товаров и выводе средств за границу.