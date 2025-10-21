СМИ: Сеть UVape, в которой БЭБ провело более 40 обысков, продолжает открывать новые магазины

Рубрики
Продажа нелегальных товаров – практика не новая. Профильные органы отчитываются о разоблачении и конфискации такой продукции, однако нередко магазины, где были такие товары, продолжают работать.
Один из примеров – сеть по продаже одноразовых электронных сигарет под брендом UVape. Несмотря на проведенные в августе обыски Бюро экономической безопасности (БЭБ) и изъятие нелегальной продукции, торговые точки продолжают работать и даже открываются новые. Об этом сообщает издание "Цензор.нет".
В августе, как отмечает СМИ, БЭБ провело около 40 обысков точек сбыта, офисов и складов под брендом UVape. В ходе обысков детективы изъяли 7 производственных линий, 276 тысяч единиц продукции, а также продукции более чем на 50 млн грн.
Издание также отмечает, что с момента проведения обысков в публичном доступе появились постановления Шевченковского районного суда города Киева, который наложил арест на изъятые тогда тысячи единиц электронных сигарет, жидкостей и картриджей к ним. По данным СМИ, в текстах судебных решений упоминаются названия конкретных юридических лиц, которые могут быть связаны с расследуемым преступлением:
ООО "Фрейтис";
ООО "Зентос";
ООО "Риксейтед";
ООО "Лифтенд";
ООО "Тринталс";
ООО "Кантрикс";
ООО "Грейтерс";
ООО "ЮПП ЛАБ";
ООО "Контрикс";
ООО "Ринтон";
ООО "Рентан".
При этом издание отмечает, что возможно дальше обысков и изъятий продукции дело у детективов так и не продвинулось.
По данным СМИ, сеть открывает новый магазин в столице.
