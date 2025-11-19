ЗМІ: Магамедрасулов не має жодного відношення до розслідування справи Міндіча

Розслідування корупційних схем у енергетичній сфері України деякі корупціонери вважають можливістю уникнути покарання.

Руслан Магамедрасулов. Фото з відкритих джерел

Заарештований детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов не повинен уникнути кримінальної відповідальності через спроби використати справу Міндіча на свою користь. Про це пише видання “Українські новини”. Вже зараз, як зазначає ЗМІ, особи, які можуть бути причетні до корупційних схем “вирішили ліпити собі образ борців з режимом". І з часом таких “героїв”, на думку журналістів, ставатиме все більше.

“Зараз за такою схемою діє захист Руслана Магамедрасулова — одного з керівників детективів НАБУ, якого спіймали на незаконній торгівлі з РФ. Хоча джерела в самому Бюро спростували причетність Магамедрасулова до справи Міндіча. Він не входив до оперативно-слідчої групи, яка вела це розслідування. Та хіба він міг розслідувати цю справу, якщо навіть кримінальне провадження по Міндічу відкрили тільки 21 серпня 2025 року? Тобто вже після арешту Магамедрасулова… При цьому заарештований детектив міг допомагати своєму батьку організовувати продаж технічної коноплі до Дагестану. А саме з її допомогою виробляють порох для снарядів, якими окупанти вбивають українців", — пише видання.

За даними ЗМІ, існує багато доказів, які підтверджують версію обвинувачення. Зазначається, що було проведено сім судових експертиз (лінгвістичні, фоноскопічні та криміналістичні) у чотирьох незалежних експертних установах. Усі вони, як повідомляє ЗМІ, підтверджують вину детектива. Навіть свідка, який мав виправдовувати Руслана, на суді викрили на неправдивих свідченнях, за що, повідомляють журналісти, він також отримав підозру.

“Водночас адвокати заявляють, що мова нібито йшла про продаж коноплі в Узбекистан, а не Дагестан. Але на суді чітко випливло — в Узбекистані не існує жодних державних програм для вирощування конопель. Натомість така програма є саме в Дагестані (постанова уряду рф №1932 від 26.11.2020 та постанова уряду Республіки Дагестан №25 від 19.02.2024). При цьому Магамедрасулов фігурує і в інших злочинах — йому оголосили підозру за допомогу бізнесменам в прокручуванні незаконних податкових схем на 30 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, що батьки детектива НАБУ, з яких ймовірно намагаються зробити "жертву режиму", можуть мати російські паспорти. Не виключено, що мати може отримувати пенсію у так званій "ДНР", а батько — займатися переоформленням зброї за законами РФ. Вони, за даними видання, вихваляють Путіна та чекають, “поки він "доб'є" Україну” — такі розмови також є на аудіоплівках в матеріалах справи.

