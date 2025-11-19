ЗМІ: Магамедрасулов не має жодного відношення до розслідування справи Міндіча

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Розслідування корупційних схем у енергетичній сфері України деякі корупціонери вважають можливістю уникнути покарання.
Руслан Магамедрасулов. Фото з відкритих джерел
Заарештований детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов не повинен уникнути кримінальної відповідальності через спроби використати справу Міндіча на свою користь. Про це пише видання “Українські новини”. Вже зараз, як зазначає ЗМІ, особи, які можуть бути причетні до корупційних схем “вирішили ліпити собі образ борців з режимом". І з часом таких “героїв”, на думку журналістів, ставатиме все більше.
За даними ЗМІ, існує багато доказів, які підтверджують версію обвинувачення. Зазначається, що було проведено сім судових експертиз (лінгвістичні, фоноскопічні та криміналістичні) у чотирьох незалежних експертних установах. Усі вони, як повідомляє ЗМІ, підтверджують вину детектива. Навіть свідка, який мав виправдовувати Руслана, на суді викрили на неправдивих свідченнях, за що, повідомляють журналісти, він також отримав підозру.
Журналісти зазначають, що батьки детектива НАБУ, з яких ймовірно намагаються зробити "жертву режиму", можуть мати російські паспорти. Не виключено, що мати може отримувати пенсію у так званій "ДНР", а батько — займатися переоформленням зброї за законами РФ. Вони, за даними видання, вихваляють Путіна та чекають, “поки він "доб'є" Україну” — такі розмови також є на аудіоплівках в матеріалах справи.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що один із захисників детектива НАБУ Магамедрасулова — фігурант “п'яних вечірок”.