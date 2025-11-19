СМИ: Магамедрасулов не имеет никакого отношения к расследованию дела Миндича

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Расследование коррупционных схем в энергетической сфере Украины некоторые коррупционеры считают возможность избежать наказания.
Руслан Магамедрасулов. Фото из открытых источников
Арестованный детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов не должен избежать уголовной ответственности из-за попыток использовать дело Миндича в свою пользу. Об этом пишет издание "Українські новини". Уже сейчас, как отмечает СМИ, лица, которые могут быть причастны к коррупционным схемам, "решили лепить себе образ борцов с режимом". И со временем таких "героев", по мнению журналистов, будет становиться все больше.
По данным СМИ, существует множество доказательств, подтверждающих версию обвинения. Отмечается, что проведено семь судебных экспертиз (лингвистические, фоноскопические и криминалистические) в четырех независимых экспертных учреждениях. Все они, как сообщает СМИ, подтверждают вину детектива. Даже свидетеля, который должен был оправдывать Руслана, на суде уличили на ложных показаниях, за что, сообщают журналисты, он также получил подозрение.
Журналисты отмечают, что у родителей детектива НАБУ, из которых вероятно пытаются сделать "жертву режима", могут быть российские паспорта. Не исключено, что мать может получать пенсию в так называемой "ДНР", а отец — заниматься переоформлением оружия по законам РФ. Они, по данным издания, восхваляют Путина и ждут, пока он "добьет" Украину — такие разговоры также есть на аудиопленках в материалах дела.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что один из защитников детектива НАБУ Магамедрасулова — фигурант "пьяных вечеринок".