СМИ: Магамедрасулов не имеет никакого отношения к расследованию дела Миндича

Расследование коррупционных схем в энергетической сфере Украины некоторые коррупционеры считают возможность избежать наказания.

Арестованный детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов не должен избежать уголовной ответственности из-за попыток использовать дело Миндича в свою пользу. Об этом пишет издание "Українські новини". Уже сейчас, как отмечает СМИ, лица, которые могут быть причастны к коррупционным схемам, "решили лепить себе образ борцов с режимом". И со временем таких "героев", по мнению журналистов, будет становиться все больше.

"Сейчас по такой схеме действует защита Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей детективов НАБУ, которого поймали на незаконной торговле с РФ. Хотя источники в самом Бюро опровергли причастность Магамедрасулова к делу Миндича. Он не входил в оперативно-следственную группу, которая вела это расследование. Разве он мог расследовать это дело, если даже уголовное производство по Миндичу открыли только 21 августа 2025 года? То есть уже после ареста Магамедрасулова… При этом арестованный детектив мог помогать своему отцу организовывать продажу технической конопли в Дагестан. А именно с ее помощью производят порох для снарядов, которыми оккупанты убивают украинцев", — пишет издание.

По данным СМИ, существует множество доказательств, подтверждающих версию обвинения. Отмечается, что проведено семь судебных экспертиз (лингвистические, фоноскопические и криминалистические) в четырех независимых экспертных учреждениях. Все они, как сообщает СМИ, подтверждают вину детектива. Даже свидетеля, который должен был оправдывать Руслана, на суде уличили на ложных показаниях, за что, сообщают журналисты, он также получил подозрение.

"В то же время адвокаты заявляют, что речь якобы шла о продаже конопли в Узбекистан, а не в Дагестан. Но на суде четко вытекло — в Узбекистане не существует никаких государственных программ для выращивания конопли. Такая программа есть именно в Дагестане (постановление правительства РФ №1932 от 26.11.2020 и постановление правительства Республики Дагестан №25 от 19.02.2024). При этом Магамедрасулов ​​фигурирует и в других преступлениях – ему объявили подозрение за помощь бизнесменам в прокручивании незаконных налоговых схем на 30 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что у родителей детектива НАБУ, из которых вероятно пытаются сделать "жертву режима", могут быть российские паспорта. Не исключено, что мать может получать пенсию в так называемой "ДНР", а отец — заниматься переоформлением оружия по законам РФ. Они, по данным издания, восхваляют Путина и ждут, пока он "добьет" Украину — такие разговоры также есть на аудиопленках в материалах дела.

