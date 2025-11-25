ЗМІ: Хто може бути причетним до схеми “Айбокс банку” по ймовірному відмиванню коштів

Колишній топ посадовець Національної поліції Євген Шевцов міг використовувати службове становище для прикриття схем “Айбокс банку”. Також до легалізації 5 млрд грн може бути причетна ексзаступниця директора Департаменту фінмоніторингу НБУ Бутковська. Про це повідомляють журналісти видання “Подробиці”.

Альона Шевцова. Фото сайту "Подробиці"

За даними ЗМІ, Євген Шевцов до знайомства з Альоною Дегрик був звичайним оперуповноваженим, а у 2017 році став заступником директора фінансової компанії “ЛЕОГЕЙМИНГ ПЕЙ”, яка на той час належала його дружині.

“Шевцову скоріш за все була відома специфіка бізнес-стратегії його дружини. Зрештою Євген повернувся до поліції, ймовірно щоб самому стати “кришею” власній дружині та їхньому спільному бізнесу. А "друзі" Альони могли сприяти кар’єрі її благовірного”, — пише видання.

Журналісти повідомляють, що, працюючи у Департаменті захисту економіки НПУ, свої повноваження і вплив Шевцов міг скерувати на захист сімейного бізнесу та переслідування конкурентів.

“Згодом бізнес Шевцових, скоріш за все, за допомогою адміністративного ресурсу масштабувався. За оцінками видання, вони могли адмініструвати 80% нелегального грального ринку України, тобто 15 млрд грн щороку”, — йдеться у повідомленні.

Після початку розслідування БЕБ та СБУ, як зазначає ЗМІ, подружжя Шевцових виїхало за кордон. Паралельно вони, ймовірно, почали виводити кошти через різноманітні благодійні фонди та організації, зокрема: “Сталеві серця”, “Міць народу”, “ЛЕО ФАУНДЕЙШН”, “Незламна Батьківщина”, “Нестримний дух”, “Квітка серця”, “Незламні котики”, “Глоріоза”, “БФ Розвитку обороноздатності України”, “БФ Паросток надії” тощо.

Виведенню грошей Шевцових, як пише видання, міг сприяти в.о. голови правління “Банк Січ” Лехіцький, афілійований з олігархом Фірташем. Він же допоміг не втратити бізнес в білорусі та росії. Крім Лехіцького, за даними ЗМІ, до схеми могла бути залучена заступниця директора Департаменту фінмоніторингу НБУ Бутковська, кума Дегрик-Шевцової.

Згодом, попри кримінальні провадження, Євген Шевцов повернувся на службу та обійняв посаду заступника начальника управління – начальника відділу Департаменту захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції України.

“Що дивно, СБУ, яка була ініціатором розшуку його дружини Альони, спокійно надала йому допуск до державної таємниці. І з цього часу найсекретніша служба Нацполіції почала переслідувати працівників БЕБ, суддів, прокурорів та працівників СБУ”, — пише видання.

Проте після запровадження санкцій РНБО відносно Дегрик-Шевцової Євген Шевцов пішов у декретну відпустку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто з суддів буде ухвалювати рішення щодо Альони Шевцової у справі про відмивання 5 млрд грн через Айбокс Банк.