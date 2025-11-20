Стало відомо, хто з суддів буде ухвалювати рішення щодо Альони Шевцової у справі про відмивання 5 млрд грн через Айбокс Банк

Касаційний кримінальний суд прийняв до розгляду скаргу Офісу Генпрокурора на закриття справи БЕБ про відмивання 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк.

Суд. Ілюстративне фото

У справі фігурує співвласниця банку Альона Шевцова та її спільниці Зоя Нестеровська й Ірина Циганок. Про це повідомляє портал "Судова влада України". Доповідач – суддя Наталія Білик, члени колегії – Олександр Ємець та Віктор Остапук.

Згідно з ухвалою, з Голосіївського районного суду м. Києва витребувані матеріали кримінального провадження у справі № 752/15954/25.

Справа стосується "міскодингу" у сфері гемблінгу – схеми ухилення від сплати податків для онлайн-казино. Гравці поповнювали свої ігрові акаунти через мережу терміналів iBox, але призначення платежу вказувалося “фіктивне”, наприклад "комунальні послуги". Відповідно, не нараховувалися і не сплачувалися обов’язкові податки для ігрового бізнесу. Гроші надходили на рахунки 20 компаній, пов’язаних із Айбокс Банком.

За оцінками БЕБ, через схему "відмили" близько 5 мільярдів гривень. Оскільки підозрювані перебували за кордоном, суд дозволив застосувати процедуру спеціального досудового розслідування, як у справах Медведчука, Деркача, Грановського та інших підозрюваних у корупції чи державній зраді, а також щодо представників влади країни-агресора.

Згодом суддя Голосіївського районного суду м. Києва Вдовиченко О.О., закрила справу на підготовчому засіданні, а апеляційна інстанція підтвердила це рішення. Тож Офіс Генерального прокурора оскаржив це рішення до Верховного Суду.