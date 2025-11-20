Стало известно, кто из судей будет принимать решение по Алене Шевцовой в деле об отмывании 5 млрд грн через Айбокс Банк

Кассационный уголовный суд принял к рассмотрению жалобу Офиса Генпрокурора на закрытие дела БЭБ об отмывании 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк.

Суд. Иллюстративное фото

По делу фигурирует совладелица банка Алена Шевцова и ее сообщницы Зоя Нестеровская и Ирина Цыганок. Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины". Докладчик – судья Наталья Билык, члены коллегии – Александр Емец и Виктор Остапук.

Согласно постановлению из Голосеевского районного суда г. Киева истребованы материалы уголовного производства по делу № 752/15954/25.

Дело касается "мискодинга" в сфере гемблинга – схемы уклонения от уплаты налогов для онлайн-казино. Игроки пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox, но назначение платежа указывалось "фиктивное", например "коммунальные услуги". Соответственно не начислялись и не уплачивались обязательные налоги для игрового бизнеса. Деньги поступали на счета 20 компаний, связанных с Айбокс Банком.

По оценкам БЭБ, по схеме "отмыли" около 5 миллиардов гривен. Поскольку подозреваемые находились за границей, суд разрешил применить процедуру специального досудебного расследования, как по делам Медведчука, Деркача, Грановского и других подозреваемых в коррупции или государственной измене, а также представителей властей страны-агрессора.

Впоследствии судья Голосеевского районного суда г. Киева Вдовиченко А.А. закрыла дело на подготовительном заседании, а апелляционная инстанция подтвердила это решение. Офис Генерального прокурора обжаловал это решение в Верховном Суде.