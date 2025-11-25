СМИ: Кто может быть причастен к схеме "Айбокс банка" по вероятному отмыванию средств

Бывший топ чиновник Национальной полиции Евгений Шевцов мог использовать служебное положение для прикрытия схем "Айбокс банка". Также к легализации 5 млрд грн может быть причастна экс-замдиректора Департамента финмониторинга НБУ Бутковская. Об этом сообщают журналисты издания "Подробности".

Алена Шевцова. Фото сайта "Подробности"

По данным СМИ, Евгений Шевцов до знакомства с Аленой Дегрик был обычным оперуполномоченным, а в 2017 году стал заместителем директора финансовой компании "ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ", которая в то время принадлежала его жене.

"Шевцову скорее всего была известна специфика бизнес-стратегии его жены. В конце концов Евгений вернулся в полицию, вероятно чтобы самому стать "крышей" собственной жене и их совместному бизнесу. А "друзья" Алены могли способствовать карьере ее благоверного”, — пишет издание.

Журналисты сообщают, что работая в Департаменте защиты экономики НПУ, свои полномочия и влияние Шевцов мог направить на защиту семейного бизнеса и преследование конкурентов.

"Впоследствии бизнес Шевцовых, скорее всего, с помощью административного ресурса масштабировался. По оценкам издания, они могли администрировать 80% нелегального игорного рынка Украины, то есть 15 млрд грн ежегодно", — говорится в сообщении.

После начала расследования БЭБ и СБУ, как отмечает СМИ, супруги Шевцовых выехали за границу. Параллельно они, вероятно, начали выводить средства через разнообразные благотворительные фонды и организации, в частности: “Сталеві серця”, “Міць народу”, “ЛЕО ФАУНДЕЙШН”, “Незламна Батьківщина”, “Нестримний дух”, “Квітка серця”, “Незламні котики”, “Глоріоза”, “БФ Розвитку обороноздатності України”, “БФ Паросток надії”.

Выведению денег Шевцовых, как пишет издание, мог содействовать и.о председателя правления "Банк Сич" Лехицкий, аффилированный с олигархом Фирташем. Он же помог не потерять бизнес в беларуси и россии. Кроме Лехицкого, по данным СМИ, к схеме могла быть привлечена заместитель директора Департамента финмониторинга НБУ Бутковская, кума Дегрик-Шевцовой.

Затем, несмотря на уголовные производства, Евгений Шевцов вернулся на службу и занял должность заместителя начальника управления – начальника отдела Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.

"Что странно, СБУ, которая была инициатором розыска его жены Алены, спокойно предоставила ему допуск к государственной тайне. И с этого времени самая секретная служба Нацполиции начала преследовать работников БЭБ, судей, прокуроров и работников СБУ", — пишет издание.

Однако после введения санкций СНБО в отношении Дегрик-Шевцовой Евгений Шевцов ушел в декретный отпуск.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из судей будет принимать решение по Алене Шевцовой по делу об отмывании 5 млрд грн через Айбокс Банк.