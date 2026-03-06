ЗМІ: БЕБ замовило атласні хустки та сувеніри, попри скарги Цивінського на брак коштів

Україні катастрофічно не вистачає коштів на військові та соціальні сфери. І на тлі дефіциту бюджету особливо дивують закупівлі, які проводять деякі державні органи.

Олександр Цивінський. Фото з відкритих джерел

Так, Бюро економічної безпеки витратить майже чверть мільйона гривень на закупівлю атласних хусток, екосумок та сувенірної продукції, пише видання “Українські новини”.

Контракти, за даними ЗМІ, отримав столичний ФОП Роман Жорін та засновані ним компанії.

“Серед угод, які укладають БЕБ та згадуваний підприємець, закупівля хусток з атласу, стели з гравіюванням та 28 видів значків вартістю 88 870 грн. Всі товари мають поставити до Бюро на початку квітня цього року”, — йдеться у повідомленні.

Раніше у цього ж ФОП, як повідомляють журналісти, Бюро економічної безпеки замовило майже на 200 тисяч сувенірних монет, записників та папок для документів.

“Ще один договір на закупівлю записників з тисненням, ручок з логотипом та екосумок БЕБ уклало з компанією "Вістка", одним з засновників якої є саме Роман Жорін. Фірма періодично бере участь у тендерних конкурсах та найбільше замовлень отримує від Бюро економічної безпеки. Їх загальна сума — понад 395 тис. грн”, — зазначає ЗМІ.

Постачальник сувенірної продукції для БЕБ Роман Жорін загалом має щонайменше 5 компаній, які спеціалізуються на рекламній та видавничій діяльності, пояснює видання. Більшість з них, за даними журналістів, була створена цього року і відразу отримала замовлення від Бюро економічної безпеки.

“Тоді як всі закупівлі проводились без використання електронної системи. Тобто це прямі договори, які замовник укладає самостійно, обираючи постачальника без конкурентних торгів”, — уточнили журналісти.

Видання нагадало, що Бюро економічної безпеки України планує провести ребрендинг за 300 тис. грн з бюджету. Раніше голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що розчарований відсутністю результатів роботи нового очільника БЕБ Олександра Цивінського.

