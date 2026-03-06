СМИ: БЭБ заказало атласные платки и сувениры, несмотря на жалобы Цивинского на нехватку средств

Украине катастрофически не хватает средств на военные и социальные сферы. И на фоне дефицита бюджета особенно удивляют закупки, которые проводят некоторые государственные органы.

Александр Цивинский. Фото из открытых источников

Так, Бюро экономической безопасности потратит почти четверть миллиона гривен на закупку атласных платков, эко сумок и сувенирной продукции, пишет издание "Українські новини".

Контракты, по данным СМИ, получил столичный ФЛП Роман Жорин и основанные им компании.

"Среди соглашений, которые заключают БЭБ и упоминавшийся предприниматель, закупка платков из атласа, гравировальные стелы и 28 видов значков стоимостью 88 870 грн. Все товары должны поставить в Бюро в начале апреля этого года", — говорится в сообщении.

Ранее у этого же ФЛП, как сообщают журналисты, Бюро экономической безопасности заказало почти 200 тысяч сувенирных монет, записных книжек и папок для документов.

"Еще один договор на закупку записных книжек с тиснением, ручек с логотипом и эко сумок БЭБ заключило с компанией "Весть", одним из учредителей которой является именно Роман Жорин. Фирма периодически участвует в тендерных конкурсах и больше заказов получает от Бюро экономической безопасности. Их общая сумма – более 395 тыс. грн”, — отмечает СМИ.

Поставщик сувенирной продукции для БЭБ Роман Жорин имеет, по меньшей мере, 5 компаний, специализирующихся на рекламной и издательской деятельности, поясняет издание. Большинство из них, по данным журналистов, было создано в этом году и сразу получило заказы от Бюро экономической безопасности.

"В то время как все закупки проводились без использования электронной системы. То есть это прямые договоры, которые заказчик заключает самостоятельно, выбирая поставщика без конкурентных торгов", — уточнили журналисты.

Издание напомнило, что Бюро экономической безопасности Украины планирует провести ребрендинг за 300 тыс. грн из бюджета. Ранее глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев заявил, что разочарован отсутствием результатов работы нового главы БЭБ Александра Цивинского.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не столько с командировками Цивинского.