СМИ: БЭБ заказало атласные платки и сувениры, несмотря на жалобы Цивинского на нехватку средств

Украине катастрофически не хватает средств на военные и социальные сферы. И на фоне дефицита бюджета особенно удивляют закупки, которые проводят некоторые государственные органы.
Александр Цивинский. Фото из открытых источников
Так, Бюро экономической безопасности потратит почти четверть миллиона гривен на закупку атласных платков, эко сумок и сувенирной продукции, пишет издание "Українські новини".
Контракты, по данным СМИ, получил столичный ФЛП Роман Жорин и основанные им компании.
Ранее у этого же ФЛП, как сообщают журналисты, Бюро экономической безопасности заказало почти 200 тысяч сувенирных монет, записных книжек и папок для документов.
Поставщик сувенирной продукции для БЭБ Роман Жорин имеет, по меньшей мере, 5 компаний, специализирующихся на рекламной и издательской деятельности, поясняет издание. Большинство из них, по данным журналистов, было создано в этом году и сразу получило заказы от Бюро экономической безопасности.
Издание напомнило, что Бюро экономической безопасности Украины планирует провести ребрендинг за 300 тыс. грн из бюджета. Ранее глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев заявил, что разочарован отсутствием результатов работы нового главы БЭБ Александра Цивинского.
