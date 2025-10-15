ЗМІ: “25 РЕБів від Порошенка” виявилися купленими за бюджетні кошти

Народний депутат України Петро Порошенко знову потрапив у скандал. Цього разу — через маніпуляції з нібито “особистою” допомогою Збройним силам. Загалом політик нерідко повідомляє про підтримку військових на фронті, однак, виявляється, що фінансує закупівлі не з власної кишені.

Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Політик привласнив собі заслугу передачі армії 25 систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), придбаних не за його гроші, а за кошт держави. Про це пише видання “Уніан”.

Видання зазначає, що про патологічну жадібність Порошенка вже ширяться легенди. При цьому з роками ця якість набула гіперболізованої форми. Свідченням цьому, як пише ЗМІ, стала новина від самого “сивочолого” про те, що він поставив рекорд і, начебто, передав на фронт аж 25 РЕБів. Здавалося виправився політик — купив за власні кошти, однак — ні, пише видання.

ЗМІ зазначає, що це вже не перший випадок, коли Порошенко намагається піаритися на темі війни та допомоги армії. Політик, за даними видання, регулярно знімає постановочні відео передачі техніки чи автомобілів, куплених за зібрані донати або кошти місцевих бюджетів. Однак Порошенко подає це як власну благодійність.

“Щедрість Порошенка — в основному за чужий рахунок. Те ж стосується і начебто допомоги ЗСУ. Спочатку ГОшки Порошенка збирають донати з людей, потім за ці донати купується техніка для війська, а Петро з Мариною її вручають під об’єктиви камер”, — повідомляє видання.

ЗМІ також нагадує, що Порошенко — офіційний мільярдер і один із найбагатших політиків Європи. Попри це, витрачати власні кошти, як пише видання, він воліє не на допомогу армії, а на особистий піар – рекламу на білбордах і публічні акції.

“Ще більше цинізму цій історії додає те, що Порошенко — офіційний мільярдер. Він входить у трійку олігархів. Він – найбагатший депутат у Європі: заробляє більше ніж усі євродепутати разом. А їх у Європарламенті – 750. І якщо і дарує він мільйони доларів, то лише своїм синам, які, ймовірно, переховуються від військової служби у Лондоні”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про антидосягнення Порошенка.