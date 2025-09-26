“Вілли в Іспанії, 20-кратне збагачення у війну та антирейтинг 75%”: ЗМІ про антидосягнення Порошенка

Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко 26 вересня святкує ювілей — 60 років.

Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Видання “Уніан” опублікувало ТОП-антидосягнень Порошенка. За весь час перебування на державних посадах протягом декількох десятиліть, як пише видання, політик Порошенко зробив усе, щоб Україна увійшла у війну слабкою та неготовою. Згадують п'ятому президенту і розграбовану армію, і знищення добробатів, і російську мову та церкву.

“Україна дала йому все. Але Порошенко зустрічає 60 років з антирейтингом у 75%, підозрою про держзраду та мільярдами у кишені. Якби існували АНТИ-нагороди, Петро зібрав би всі”, — зазначає видання.

До ТОП-10 звань Порошенка до його ювілею, як пише видання, увійшли — “отець-засновник Партії регіонів” і “важливий член команди Януковича”, коли Порошенко працював “міністром економічного розвитку і торгівлі, а також міністром економіки”.

“Армія. Руйнівник. Підірвав обороноздатність країни. Дозволив знищити 6 (!) військових складів. У повітря злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів – 40% всіх запасів боєприпасів України. Залишив дірявими кордони України. Придумав мегапроєкт “Стіна”… Знищив добровольчі батальйони. Дозволив їх розстріляти під Іловайськом, поки сам проводив парад на Хрещатику і загравав з Путіним”, — перелічило “заслуги” Порошенка видання.

Окремо ЗМІ нагадує про “мову” та “віру” Порошенка.

“Мова. Активний носій російської. Захищав російську, поки міг. Попри вторгнення РФ, продовжує спілкуватися російською. На камери – патріот, у житті – його сім’я є носієм російської культури. Син Порошенка у футболці з написом Russia, свати – з Петербурга, невістка – з Росії. Віра. Паламар московської церкви. Він навіть записався в секцію паламарів російської православної церкви та водив хресні ходи”, — повідомляє ЗМІ.

Нагадує видання і про зв’язки Порошенка з Кремлем.

“Вдячний васал Путіна. “Жму руку! Обнімаю!” на адресу Путіна якраз у час запеклих боїв під Дебальцевим – символ відсутності та крихти людяності у Порошенка”, — йдеться у повідомленні.

Серед інших “антизвань” видання вказує наступне — “Заробітчанин”. Порошенко, за даними ЗМІ, “збагатився у війну у 20 разів, увійшовши в трійку олігархів”. Також Порошенка можна назвати “патріотом Британії”, адже його діти живуть і працюють за кордоном. Серед антизвань — “дипломат, що зливав Трампа”, та “держзрадник”, який торгував вугіллям з ОРДЛО.

“У 60 років можна було б назбирати й 60 “АНТИзвань” для Порошенка. Адже цей політик зробив усе, щоб Україна увійшла слабкою та неготовою до вторгнення Путіна. І, на жаль, йому це вдалося”, — резюмує видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що партійні структури "Європейської солідарності" Порошенка очолюють колишні представники забороненої ОПЗЖ, а депутати продовжують вести розкішне життя навіть під час війни. Через це партія опинилась в епіцентрі гучних скандалів на місцевому рівні та переживає політичну кризу.