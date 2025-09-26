“Вілли в Іспанії, 20-кратне збагачення у війну та антирейтинг 75%”: ЗМІ про антидосягнення Порошенка

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко 26 вересня святкує ювілей — 60 років.
Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел
Видання “Уніан” опублікувало ТОП-антидосягнень Порошенка. За весь час перебування на державних посадах протягом декількох десятиліть, як пише видання, політик Порошенко зробив усе, щоб Україна увійшла у війну слабкою та неготовою. Згадують п'ятому президенту і розграбовану армію, і знищення добробатів, і російську мову та церкву.
До ТОП-10 звань Порошенка до його ювілею, як пише видання, увійшли — “отець-засновник Партії регіонів” і “важливий член команди Януковича”, коли Порошенко працював “міністром економічного розвитку і торгівлі, а також міністром економіки”.
Окремо ЗМІ нагадує про “мову” та “віру” Порошенка.
Нагадує видання і про зв’язки Порошенка з Кремлем.
Серед інших “антизвань” видання вказує наступне — “Заробітчанин”. Порошенко, за даними ЗМІ, “збагатився у війну у 20 разів, увійшовши в трійку олігархів”. Також Порошенка можна назвати “патріотом Британії”, адже його діти живуть і працюють за кордоном. Серед антизвань — “дипломат, що зливав Трампа”, та “держзрадник”, який торгував вугіллям з ОРДЛО.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що партійні структури "Європейської солідарності" Порошенка очолюють колишні представники забороненої ОПЗЖ, а депутати продовжують вести розкішне життя навіть під час війни. Через це партія опинилась в епіцентрі гучних скандалів на місцевому рівні та переживає політичну кризу.