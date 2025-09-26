Рубрики
Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко 26 сентября отмечает юбилей — 60 лет.
Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Издание "Униан" опубликовало ТОП-антидостижений Порошенко. За все время пребывания на государственных должностях несколько десятилетий, как пишет издание, политик Порошенко сделал все, чтобы Украина вошла в войну слабой и неготовой. Припоминают пятому президенту и разграбленную армию, и уничтожение добробатов, и русский язык и церковь.
В ТОП-10 званий Порошенко в его юбилей, как пишет издание, вошли — "отец-основатель Партии регионов" и "важный член команды Януковича", когда Порошенко работал "министром экономического развития и торговли, а также министром экономики".
Отдельно СМИ напоминает о "языке" и "вере" Порошенко.
Напоминает издание и о связях Порошенко с Кремлем.
Среди других "антизваний" издание указывает следующее — "Заробитчанин". Порошенко, по данным СМИ, "обогатился в войну в 20 раз, войдя в тройку олигархов". Также Порошенко можно назвать "патриотом Британии", ведь его дети живут и работают за границей. Среди антизваний — "дипломат, который сливал Трампа", и "предатель", торговавший углем с ОРДЛО.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что партийные структуры "Европейской солидарности" Порошенко возглавляют бывшие представители запрещенной ОПЗЖ, а депутаты продолжают вести роскошную жизнь даже во время войны. Поэтому партия оказалась в эпицентре громких скандалов на местном уровне и переживает политический кризис.