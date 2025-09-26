Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко 26 сентября отмечает юбилей — 60 лет.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Издание "Униан" опубликовало ТОП-антидостижений Порошенко. За все время пребывания на государственных должностях несколько десятилетий, как пишет издание, политик Порошенко сделал все, чтобы Украина вошла в войну слабой и неготовой. Припоминают пятому президенту и разграбленную армию, и уничтожение добробатов, и русский язык и церковь.

"Украина дала ему все. Но Порошенко встречает 60 лет с антирейтингом в 75%, подозрением о госизмене и миллиардами в кармане. Если бы существовали АНТИ-награды, Петр собрал бы все", — отмечает издание.

В ТОП-10 званий Порошенко в его юбилей, как пишет издание, вошли — "отец-основатель Партии регионов" и "важный член команды Януковича", когда Порошенко работал "министром экономического развития и торговли, а также министром экономики".

"Армия. Разрушитель. Подорвал обороноспособность страны. Позволил уничтожить 6 (!) военных складов. В воздух взлетело 210 тысяч тонн боеприпасов — 40% всех запасов боеприпасов Украины. Оставил дырявыми границы Украины. Придумал мегапроект "Стена"... Уничтожил добровольческие батальоны. Разрешил их расстрелять под Иловайском, пока сам проводил парад на Крещатике и заигрывал с Путиным”, — перечислило заслуги Порошенко издание.

Отдельно СМИ напоминает о "языке" и "вере" Порошенко.

"Язык. Активный носитель русского. Защищал русский, пока мог. Несмотря на вторжение РФ, продолжает общаться по-русски. На камеры — патриот, в жизни — его семья является носителем русской культуры. Сын Порошенко в футболке с надписью Russia, сваты — из Петербурга, невестка — из России. Вера. Пономарь московской церкви. Он даже записался в секцию пономарей российской православной церкви и водил крестные ходы”, — сообщает СМИ.

Напоминает издание и о связях Порошенко с Кремлем.

"Благодарный вассал Путина. "Жму руку! Обнимаю!” в адрес Путина как раз во время ожесточенных боев под Дебальцево – символ отсутствия и крохи человечности у Порошенко”, — говорится в сообщении.

Среди других "антизваний" издание указывает следующее — "Заробитчанин". Порошенко, по данным СМИ, "обогатился в войну в 20 раз, войдя в тройку олигархов". Также Порошенко можно назвать "патриотом Британии", ведь его дети живут и работают за границей. Среди антизваний — "дипломат, который сливал Трампа", и "предатель", торговавший углем с ОРДЛО.

"В 60 лет можно было бы собрать и 60 "АНТИзваний" для Порошенко. Ведь этот политик сделал все, чтобы Украина вошла слабой и неготовой к вторжению Путина. И, к сожалению, ему это удалось”, – резюмирует издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что партийные структуры "Европейской солидарности" Порошенко возглавляют бывшие представители запрещенной ОПЗЖ, а депутаты продолжают вести роскошную жизнь даже во время войны. Поэтому партия оказалась в эпицентре громких скандалов на местном уровне и переживает политический кризис.