logo_ukra

BTC/USD

111973

ETH/USD

4147.74

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Партія Порошенка тріщить по швах - у регіонах “ЄС” очолюють ОПЗЖисти, а депутати збагачуються у війну: ЗМІ
commentss НОВИНИ Всі новини

Партія Порошенка тріщить по швах - у регіонах “ЄС” очолюють ОПЗЖисти, а депутати збагачуються у війну: ЗМІ

Збагачення у війну, відпочинок за кордоном та масштабна корупція: у які скандали потрапляли соратники Порошенка

23 вересня 2025, 16:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Партія Петра Порошенка не раз опинялася у гучних скандалах, адже партійні структури “Європейської солідарності” Порошенка очолюють колишні представники забороненої ОПЗЖ, а депутати продовжують вести розкішне життя навіть під час війни.

Партія Порошенка тріщить по швах - у регіонах “ЄС” очолюють ОПЗЖисти, а депутати збагачуються у війну: ЗМІ

Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Партія переживає політичну кризу, пише видання “Уніан”. ЗМІ нагадало резонансну історію, коли депутати “ЄС” з міської ради Дніпра полетіли на Мальдіви замість участі у конференції з відновлення України. Там вони "засвітили" прикраси на понад 10 млн. До того ж обранці влаштували гулянку під російські пісні, тоді як місто зазнавало обстрілів. Порошенко, як пише видання, відмовився дати оцінку діям своїх соратників, а один з відпочиваючих на Мальдівах, лідер фракції “ЄС” у міськраді Каміль Примаков взагалі невдовзі придбав годинник Patek Philippe вартістю близько 50 тис. дол.

Після того нові скандали, як пише ЗМІ, розгорілися в ряді регіональних структур “Євросолідарності”. У Кременчуці керівником осередку партії став депутат від забороненої ОПЗЖ Андрій Дрофа. 

Партія Порошенка тріщить по швах - у регіонах “ЄС” очолюють ОПЗЖисти, а депутати збагачуються у війну: ЗМІ - фото 2

А у Хмельницькій області екскандидат у депутати від партії Порошенка, ексголова МСЕК Тетяна Крупа фігурує у справі з організації схеми ухилення від служби на понад 6 млн доларів. За часів президентства Порошенко присвоїв їй звання “Заслужений лікар України”. 

Партія Порошенка тріщить по швах - у регіонах “ЄС” очолюють ОПЗЖисти, а депутати збагачуються у війну: ЗМІ - фото 3

Скандали організацій Євросолідарності на місцях, як пише видання, повторюють історію самого Порошенка.

“Чому депутат Порошенка Каміль Примаков з Дніпра має не їздити на Мальдіви під приводом липового відрядження, якщо його шеф Петро, летить до синів у Лондон або до кумів Свинарчуків в Іспанію? Чому депутати Порошенка не можуть збагачуватися у війну, якщо сам “гетьман” ледь не щомісяця показує новий мільярд в декларації? Чому ОПЗЖисти не можуть очолювати партійні структури “Євросолідарності”, якщо на чолі всієї партії стоїть один із батьків-засновників Партії регіонів (материнки ОПЗЖ) Петро Олексійович Порошенко?  Ось і виходить, що сказати “гетьман” нічого не може: бо його команда на місцях — це віддзеркалення його самого: ексрегіонали, що збагачуються у війну, відпочивають на Мальдівах та живуть як олігархи”, — пише видання.

Партія Порошенка тріщить по швах - у регіонах “ЄС” очолюють ОПЗЖисти, а депутати збагачуються у війну: ЗМІ - фото 4

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що охорона народного депутата Петра Порошенка, ймовірно, спричинила серйозну автотрощу в Одесі. Очевидці повідомляли, що начальник охорони Порошенка одразу зняв номерні знаки з обох машин, вірогідно щоб неможливо було ідентифікувати власників та уникнути відповідальності.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.unian.ua/politics/partiyu-poroshenka-rozdirayut-skandali-vidpochinok-na-maldivah-godinniki-za-50-tisyach-i-opzzh-u-kerivnictvi-ekspert-13139847.html
Теги:

Новини

Всі новини