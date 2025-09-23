Партія Порошенка тріщить по швах - у регіонах “ЄС” очолюють ОПЗЖисти, а депутати збагачуються у війну: ЗМІ

Партія Петра Порошенка не раз опинялася у гучних скандалах, адже партійні структури “Європейської солідарності” Порошенка очолюють колишні представники забороненої ОПЗЖ, а депутати продовжують вести розкішне життя навіть під час війни.

Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Партія переживає політичну кризу, пише видання “Уніан”. ЗМІ нагадало резонансну історію, коли депутати “ЄС” з міської ради Дніпра полетіли на Мальдіви замість участі у конференції з відновлення України. Там вони "засвітили" прикраси на понад 10 млн. До того ж обранці влаштували гулянку під російські пісні, тоді як місто зазнавало обстрілів. Порошенко, як пише видання, відмовився дати оцінку діям своїх соратників, а один з відпочиваючих на Мальдівах, лідер фракції “ЄС” у міськраді Каміль Примаков взагалі невдовзі придбав годинник Patek Philippe вартістю близько 50 тис. дол.

Після того нові скандали, як пише ЗМІ, розгорілися в ряді регіональних структур “Євросолідарності”. У Кременчуці керівником осередку партії став депутат від забороненої ОПЗЖ Андрій Дрофа.

А у Хмельницькій області екскандидат у депутати від партії Порошенка, ексголова МСЕК Тетяна Крупа фігурує у справі з організації схеми ухилення від служби на понад 6 млн доларів. За часів президентства Порошенко присвоїв їй звання “Заслужений лікар України”.

Скандали організацій Євросолідарності на місцях, як пише видання, повторюють історію самого Порошенка.

“Чому депутат Порошенка Каміль Примаков з Дніпра має не їздити на Мальдіви під приводом липового відрядження, якщо його шеф Петро, летить до синів у Лондон або до кумів Свинарчуків в Іспанію? Чому депутати Порошенка не можуть збагачуватися у війну, якщо сам “гетьман” ледь не щомісяця показує новий мільярд в декларації? Чому ОПЗЖисти не можуть очолювати партійні структури “Євросолідарності”, якщо на чолі всієї партії стоїть один із батьків-засновників Партії регіонів (материнки ОПЗЖ) Петро Олексійович Порошенко? Ось і виходить, що сказати “гетьман” нічого не може: бо його команда на місцях — це віддзеркалення його самого: ексрегіонали, що збагачуються у війну, відпочивають на Мальдівах та живуть як олігархи”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що охорона народного депутата Петра Порошенка, ймовірно, спричинила серйозну автотрощу в Одесі. Очевидці повідомляли, що начальник охорони Порошенка одразу зняв номерні знаки з обох машин, вірогідно щоб неможливо було ідентифікувати власників та уникнути відповідальності.