Партия Порошенко трещит по швам - в регионах "ЕС" возглавляют ОПЗЖисты, а депутаты обогащаются в войну: СМИ

Партия Петра Порошенко не раз оказывалась в громких скандалах, ведь партийные структуры "Европейской солидарности" Порошенко возглавляют бывшие представители запрещенной ОПЗЖ, а депутаты продолжают вести роскошную жизнь даже во время войны.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Партия переживает политический кризис, пишет издание “Униан”. СМИ напомнили резонансную историю, когда депутаты "ЕС" из городского совета Днепра полетели на Мальдивы вместо участия в конференции по восстановлению Украины. Там они "засветили" украшения более чем на 10 млн. К тому же избранники устроили гулянье под русские песни, тогда как город подвергался обстрелам. Порошенко, как пишет издание, отказался дать оценку действиям своих соратников, а один из отдыхающих на Мальдивах лидер фракции "ЕС" в горсовете Камиль Примаков вообще вскоре приобрел часы Patek Philippe стоимостью около 50 тыс. долл.

После этого новые скандалы, как пишет СМИ, разгорелись в ряде региональных структур "Евросолидарности". В Кременчуге руководителем ячейки партии стал депутат от запрещенной ОПЗЖ Андрей Дрофа.

А в Хмельницкой области экс-кандидат в депутаты от партии Порошенко, экс-председатель МСЭК Татьяна Крупа фигурирует по делу по организации схемы уклонения от службы более чем на 6 млн долларов. Во времена президентства Порошенко присвоил ей звание "Заслуженный врач Украины".

Скандалы организаций "Евросолидарности" на местах, как пишет издание, повторяют историю самого Порошенко.

"Почему депутат Порошенко Камиль Примаков из Днепра должен не ездить на Мальдивы под предлогом липовой командировки, если его шеф Петр, летит к сыновьям в Лондон или к кумовьям Свинарчуков в Испанию? Почему депутаты Порошенко не могут обогащаться в войну, если сам "гетман" чуть ли не ежемесячно показывает новый миллиард в декларации? Почему ОПЗЖисты не могут возглавлять партийные структуры "Евролидарности", если во главе всей партии стоит один из родителей-основателей Партии регионов (материнки ОПЗЖ) Петр Алексеевич Порошенко? Вот и получается, что сказать "гетман" ничего не может: потому что его команда на местах — это отражение его самого: обогащающиеся в войну экс-регионалы отдыхают на Мальдивах и живут как олигархи", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что охрана народного депутата Петра Порошенко, вероятно, устроила серьезную автокатастрофу в Одессе. Очевидцы сообщали, что начальник охраны Порошенко сразу снял номерные знаки с обеих машин, вероятно, чтобы невозможно было идентифицировать владельцев и избежать ответственности.