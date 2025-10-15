СМИ: "25 РЭБов от Порошенко" оказались купленными за бюджетные средства

Народный депутат Украины Петр Порошенко снова попал в скандал. На этот раз — из-за манипуляций с якобы "личной" помощью Вооруженным силам. В целом политик нередко сообщает о поддержке военных на фронте, однако оказывается, что финансирует закупки не из собственного кармана.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Политик присвоил заслугу передачи армии 25 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), приобретенных не за его деньги, а за средства государства. Об этом пишет издание "Униан".

Издание отмечает, что о патологической жадности Порошенко уже ходят легенды. При этом с годами это качество приобрело гиперболизированную форму. Свидетельством этому, как пишет СМИ, стала новость от самого седовласого о том, что он поставил рекорд и, якобы, передал на фронт 25 РЭБов. Казалось исправился политик – купил за собственные средства, однако – нет, пишет издание.

СМИ отмечает, что это уже не первый случай, когда Порошенко пытается пиариться по теме войны и помощи армии. Политик, по данным издания, регулярно снимает постановочные видео передачи техники или автомобилей, купленных за собранные донаты или средства местных бюджетов. Однако Порошенко представляет это как собственную благотворительность.

"Щедрость Порошенко — в основном за чужой счет. То же касается и вроде бы помощи ВСУ. Сначала ООшки Порошенко собирают донаты с людей, потом за эти донаты покупается техника для войска, а Петр с Мариной ее вручают под объективы камер", — сообщает издание.

СМИ также напоминает, что Порошенко – официальный миллиардер и один из самых богатых политиков Европы. Несмотря на это, тратить собственные средства, как пишет издание, он предпочитает не помощь армии, а личный пиар – рекламу на билбордах и публичные акции.

"Еще больше цинизма этой истории добавляет то, что Порошенко — официальный миллиардер. Он входит в тройку олигархов. Он — богатейший депутат в Европе: зарабатывает больше чем все евродепутаты вместе. А их в Европарламенте — 750. И если и дарит он миллионы долларов, то только своим сыновьям, вероятно, скрывающимся от военной службы в Лондоне”, — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал об антидостижении Порошенко.