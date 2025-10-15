СМИ: "25 РЭБов от Порошенко" оказались купленными за бюджетные средства

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народный депутат Украины Петр Порошенко снова попал в скандал. На этот раз — из-за манипуляций с якобы "личной" помощью Вооруженным силам. В целом политик нередко сообщает о поддержке военных на фронте, однако оказывается, что финансирует закупки не из собственного кармана.
Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Политик присвоил заслугу передачи армии 25 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), приобретенных не за его деньги, а за средства государства. Об этом пишет издание "Униан".
Издание отмечает, что о патологической жадности Порошенко уже ходят легенды. При этом с годами это качество приобрело гиперболизированную форму. Свидетельством этому, как пишет СМИ, стала новость от самого седовласого о том, что он поставил рекорд и, якобы, передал на фронт 25 РЭБов. Казалось исправился политик – купил за собственные средства, однако – нет, пишет издание.
СМИ отмечает, что это уже не первый случай, когда Порошенко пытается пиариться по теме войны и помощи армии. Политик, по данным издания, регулярно снимает постановочные видео передачи техники или автомобилей, купленных за собранные донаты или средства местных бюджетов. Однако Порошенко представляет это как собственную благотворительность.
СМИ также напоминает, что Порошенко – официальный миллиардер и один из самых богатых политиков Европы. Несмотря на это, тратить собственные средства, как пишет издание, он предпочитает не помощь армии, а личный пиар – рекламу на билбордах и публичные акции.
