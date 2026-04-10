Жорстока історія про Полякову: чоловік співачки зробив зізнання

Українська співачка Оля Полякова у 16-річному віці стала жертвою насильства у стосунках, що призвело до серйозних травм і тривалого лікування.

Чоловік Полякової про побиття співачки

За словами її чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського, тодішній партнер артистки застосовував фізичне насильство. Один із випадків завершився тим, що Полякова потрапила до лікарні, де перебувала близько трьох місяців.

Водночас він зазначив, що попри пережите, співачка ніколи серйозно не вимагала від нього помсти або радикальних дій щодо кривдника.

За його словами, іноді під час емоційних розмов вона могла згадувати цей епізод і висловлювати образу, однак не наполягала на жодних конкретних діях.

Історія викликала обговорення у соцмережах, зокрема щодо теми насильства у підліткових стосунках та його наслідків.

Фахівці наголошують, що подібні випадки часто мають довготривалий психологічний вплив і потребують уваги суспільства.



