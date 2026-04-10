Жестокая история о Полякове: мужчина певицы сделал признание

Украинская певица Оля Полякова в 16-летнем возрасте стала жертвой насилия в отношениях, что привело к серьезным травмам и длительному лечению.

Муж Поляковой об избиении певицы

По словам ее мужа, бизнесмена Вадима Буряковского, тогдашний партнер артистки применял физическое насилие. Один из случаев завершился тем, что Полякова попала в больницу, где находилась около трех месяцев.

В то же время он отметил, что, несмотря на пережитое, певица никогда серьезно не требовала от него мести или радикальных действий в отношении обидчика.

По его словам, иногда во время эмоциональных разговоров она могла вспоминать этот эпизод и выражать обиду, однако не настаивала ни на каких конкретных действиях.

История вызвала обсуждение в соцсетях, в частности, по теме насилия в подростковых отношениях и его последствиях.

Специалисты отмечают, что подобные случаи часто оказывают длительное психологическое влияние и требуют внимания общества.



