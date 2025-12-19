Жорін розніс українське командування вщент: час різати по живому

Рубрики
Ткачова Марія
Проблема "паперових" генералів і полковників, які не розуміють реалій сучасної війни, залишається однією з ключових загроз для ефективності української армії. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.
Жорін про армійський бардак
За його словами, на жодному рівні — від взводу до найвищого командування — не може ефективно керувати людина, яка не усвідомлює, що реально відбувається на полі бою. Він наголосив, що призначення командирів має ґрунтуватися лише на двох базових критеріях: авторитеті та компетентності.
Жорін зазначив, що відсутність розуміння сучасної війни призводить до системних проблем: від постановки абсурдних бойових завдань і нерозумного розподілу сил та засобів — до катастрофічних результатів, які згодом відображаються на мапах бойових дій, зокрема на ресурсах типу DeepState.
Водночас він підкреслив, що не всі офіцери старшого покоління є проблемою для війська. За словами Жоріна, значна частина досвідчених офіцерів здатна навчатися, адаптуватися до нових умов і працювати адекватно.
Однак, додав він, у Збройних силах досі залишаються командири, які не просто неефективні, а завдають прямої шкоди армії. Очищення війська від таких людей, за його словами, є однією з найважливіших передумов побудови сучасної, ефективної та боєздатної військової структури.