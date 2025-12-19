logo

Жорин разнес украинское командование вхлам : пора резать по живому
commentss НОВОСТИ Все новости

Жорин разнес украинское командование вхлам : пора резать по живому

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин подверг резкой критике так называемых «бумажных генералов» и полковников, которые не понимают современной войны и вредят украинской армии своими решениями

19 декабря 2025, 18:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Проблема "бумажных" генералов и полковников, не понимающих реалий современной войны, остается одной из ключевых угроз эффективности украинской армии. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Жорин разнес украинское командование вхлам : пора резать по живому

Жорин про армейский бардак

По его словам, ни на каком уровне — от взвода до высшего командования — не может эффективно управлять человек, не осознающий, что реально происходит на поле боя. Он отметил, что назначение командиров должно основываться только на двух базовых критериях: авторитете и компетентности.

Жорин отметил, что отсутствие понимания современной войны приводит к системным проблемам: от постановки абсурдных боевых задач и неразумного распределения сил и средств до катастрофических результатов, которые впоследствии отражаются на картах боевых действий, в частности на ресурсах типа DeepState.

В то же время, он подчеркнул, что не все офицеры старшего поколения являются проблемой для войска. По словам Жорина, значительная часть опытных офицеров способна обучаться, адаптироваться к новым условиям и работать адекватно.

Однако, добавил он, в Вооруженных силах до сих пор остаются командиры, которые не просто неэффективны, а наносят прямой ущерб армии. Очистка войск от таких людей, по его словам, является одной из важнейших предпосылок построения современной, эффективной и боеспособной военной структуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что власти фактически игнорируют ситуацию вокруг Маяков и стратегического моста в Одесской области, который российские войска системно обстреливают уже второй день подряд.
По его словам, удары по этому направлению продолжаются на фоне непрекращающихся уже вторую неделю постоянных атак на Одесщину. В то же время южане остаются без четких разъяснений относительно ситуации безопасности и возможных сценариев развития событий.



Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5926
