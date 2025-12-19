Проблема "бумажных" генералов и полковников, не понимающих реалий современной войны, остается одной из ключевых угроз эффективности украинской армии. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Жорин про армейский бардак

По его словам, ни на каком уровне — от взвода до высшего командования — не может эффективно управлять человек, не осознающий, что реально происходит на поле боя. Он отметил, что назначение командиров должно основываться только на двух базовых критериях: авторитете и компетентности.

Жорин отметил, что отсутствие понимания современной войны приводит к системным проблемам: от постановки абсурдных боевых задач и неразумного распределения сил и средств до катастрофических результатов, которые впоследствии отражаются на картах боевых действий, в частности на ресурсах типа DeepState.

В то же время, он подчеркнул, что не все офицеры старшего поколения являются проблемой для войска. По словам Жорина, значительная часть опытных офицеров способна обучаться, адаптироваться к новым условиям и работать адекватно.

Однако, добавил он, в Вооруженных силах до сих пор остаются командиры, которые не просто неэффективны, а наносят прямой ущерб армии. Очистка войск от таких людей, по его словам, является одной из важнейших предпосылок построения современной, эффективной и боеспособной военной структуры.

