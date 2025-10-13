Народний депутат від партії "Слуга народа", борець греко-римського стилю та олімпійський чемпіон Жан Беленюк опублікував допис у Фейсбук, чим викликав шквал критики від коментаторів.

Жана Беленюка «відправляють» на фронт: у мережі обурюються новим фото нардепа

На фото нардеп у великих бійцівський рукавичках золотого кольору, яке він підписав: "Шукаю кого відп**дити".

Коментатори обурилися такій поведінці нардепа. Багато хто вказав на те, що нардеп не може так висловлюватися в публічній площині. Інші ж коментатори наголосили на тому, що Беленюк може показати свою силу на фронті:

"І це л*йно — рівень депутата воюючої країни".

"Шановна жанно, на передку варiантiв валом!"

"Трішки з назвою посту, як для депутата ВР — перебор....!!!"

"Пе*дуй на фронт , там є кого п**дити , там не будеш посміхатися"

"На ЛБЗ скатайся, там є кого. А то бідний то в залі ,то на змаганнях, то в раді. Засидівся!? Так пацанячої роботи багато".

