Військові накинулися на Безуглу: «Отримала УБД у бані Сіверодонецька»
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові накинулися на Безуглу: «Отримала УБД у бані Сіверодонецька»

Мар’яна Безугла знову потрапила в черговий скандал

10 жовтня 2025, 18:33
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка відома своїми випадами у бік головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, цього разу розкритикувала командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенка.

Політикиня опублікувала ряд фото полковника "Редіса", спільні з головкомом Сирським і написала:

""Редіс", Вам не соромно? Прогнулись. Стільки пройшли, а прогнулись піарити його в круговій поруці брехні...".

Військові ж одразу заступилися за легендарного командира та відповіли скандальній нардепці.

"Як пояснити Безкруглій, що таке армія? Ніяк, бо УБД вона отримала в бані Сіверодонецька.

Напевно думає, що Редіс має доповідати обстановку через смс в WhatsApp?" – пише військовий Сил оборони України Станіслав "Осман" Бунятов.

Колегу підтримав і військовий з позивним "Алекс":

"Вона думає, що на наради можна приходити по бажанню і, якщо тебе не влаштовує твій старший начальник, ти можеш взагалі туди не ходити і робити все як хочеш, і пох, що то війна, що ти маєш керувати своїми та приданими підрозділами на полі бою.

Те саме, якщо Марʼяна прийде на засідання ВРУ і буде присутня під час голосування за якийсь умовний скандальний законопроєкт і нікого не хвилюватиме, як вона до нього ставиться, всі ми дружньо будемо скандувати, що вона прогнулася і так буде постійно і всім буде байдуже на її позицію, озвучує вона її чи ні, і всім буде байдуже, що це її обов’язок ходити на засідання.

Мда, підгорає прям потужно, але в політиці нікого немає випадкового і ніщо не робиться випадково, тому у всьому треба шукати інший сенс", – наголошує військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як Безугла змінила імідж, при цьому розкритикувала за зовнішній вигляд свою колегу по Раді.



