Недилько Ксения
Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка відома своїми випадами у бік головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, цього разу розкритикувала командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенка.
Військові накинулися на Безуглу: «Отримала УБД у бані Сіверодонецька»
Політикиня опублікувала ряд фото полковника "Редіса", спільні з головкомом Сирським і написала:
Військові ж одразу заступилися за легендарного командира та відповіли скандальній нардепці.
"Як пояснити Безкруглій, що таке армія? Ніяк, бо УБД вона отримала в бані Сіверодонецька.
Напевно думає, що Редіс має доповідати обстановку через смс в WhatsApp?" – пише військовий Сил оборони України Станіслав "Осман" Бунятов.
Колегу підтримав і військовий з позивним "Алекс":
"Вона думає, що на наради можна приходити по бажанню і, якщо тебе не влаштовує твій старший начальник, ти можеш взагалі туди не ходити і робити все як хочеш, і пох, що то війна, що ти маєш керувати своїми та приданими підрозділами на полі бою.
Те саме, якщо Марʼяна прийде на засідання ВРУ і буде присутня під час голосування за якийсь умовний скандальний законопроєкт і нікого не хвилюватиме, як вона до нього ставиться, всі ми дружньо будемо скандувати, що вона прогнулася і так буде постійно і всім буде байдуже на її позицію, озвучує вона її чи ні, і всім буде байдуже, що це її обов’язок ходити на засідання.
Мда, підгорає прям потужно, але в політиці нікого немає випадкового і ніщо не робиться випадково, тому у всьому треба шукати інший сенс", – наголошує військовий.
