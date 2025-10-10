Народный депутат Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на этот раз раскритиковала командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Дениса "Рэдиса" Прокопенко.

Военные набросились на Безуглую: «Получила УБД в бане Северодонецка»

Политика опубликовала ряд фото полковника "Рэдиса", общие с главкомом Сырским, и написала:

"Рэдис", Вам не стыдно? Прогнулись. Столько прошли, а прогнулись пиарить его в круговой поруке лжи...".

Военные сразу вступились за легендарного командира и ответили скандальной нардепке.

"Как объяснить Бескруглой, что такое армия? Никак, потому что УБД она получила в бане Северодонецка. Наверное, думает, что Рэдис должен докладывать обстановку через смс в WhatsApp?" – пишет военный Сил обороны Украины Станислав "Осман" Бунятов.

Коллегу поддержал и военный с позывным "Алекс":

"Она думает, что на совещания можно приходить по желанию и, если тебя не устраивает твой старший начальник, ты можешь вообще туда не ходить и делать все как хочешь, и пох, что это война, и что ты должен руководить своими и приданными подразделениями на поле боя. То же самое, если Марьяна придет на заседание ВРУ и будет присутствовать во время голосования за какой-то условный скандальный законопроект и никого не будет волновать, как она к нему относится, все мы дружески будем скандировать, что она прогнулась и так будет постоянно и всем будет безразлично на ее позицию, озвучивает она ее или нет, и всем. Мда, подгорает прямо мощно, но в политике никого нет случайного и ничто не делается случайно, поэтому во всем нужно искать другой смысл", – отмечает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как Безуглая сменила имидж, при этом раскритиковала за внешний вид свою коллегу по Раде.