Народный депутат от партии "Слуга народа", борец греко-римского стиля и олимпийский чемпион Жан Беленюк опубликовал сообщение в Фейсбуке, чем вызвал шквал критики от комментаторов.

Жанна Беленюка «отправляют» на фронт: в сети возмущаются новым фото нардепа

На фото нардеп в больших бойцовских перчатках золотого цвета, которое он подписал: "Ищу кого отпи**ть".

Комментаторы возмутились такому поведению нардепа. Многие указали на то, что нардеп не может так выражаться в публичной плоскости. Другие комментаторы отметили, что Беленюк может показать свою силу на фронте:

"И это го*но — уровень депутата воюющей страны".

"Уважаемая жанна, на передке вариантов валом!"

"Немножко с названием поста, как для депутата ВР – перебор....!!!"

"Пе*дуй на фронт, там есть кого пи**ть, там не будешь улыбаться"

"На ЛБС скатайся, там есть кого. А то бедный то в зале, то на соревнованиях, то в Раде. Засиделся!? Так мальчишеской работы много".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народная депутат Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на этот раз раскритиковала командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко.

Политик опубликовала ряд фото полковника "Рэдиса", общие с главкомом Сырским и написала: ""Рэдис", Вам не стыдно? Прогнулись. Столько прошли, а прогнулись пиарить его в круговой поруке лжи...". Военные сразу вступились за легендарного командира и ответили скандальной нардепке.