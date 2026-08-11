«Зеленському подобається нічого не робити»: у Раді емоційно відреагували на ініціативу призову жінок

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Недилько Ксения
Народний депутат Олексій Гончаренко різко засудив появу петиції щодо примусового призову жінок до лав Сил оборони України. Парламентар переконаний, що ця ініціатива є штучною і не має жодних шансів на реалізацію в нинішніх реаліях.
Олексій Гончаренко і Володимир Зеленський
За словами політика, подібні пропозиції створюються виключно заради привернення уваги та розколу в соціумі.
Депутат провів пряму паралель між цим закликом та іншими скандальними пропозиціями, які раніше вже з'являлися в інформаційному просторі.
Замість того, щоб витрачати сили на безглузді дискусії, парламентар закликав суспільство та владу сфокусуватися на реальних, значно гостріших проблемах військового обліку та проходження служби.
Водночас Гончаренко висловив серйозні претензії на адресу вищого керівництва держави. Він звинуватив Офіс Президента у свідомому ігноруванні нагальних запитів військовослужбовців та їхніх родин.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська пропаганда поширює фейк про ситуацію в Україні. Мета — посіяти паніку серед цивільного населення.
У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що інформація, ніби “в Україні готуються до примусової мобілізації жінок і підлітків, бо чоловіків уже не вистачає”, неправдива. Аналітики Центру пояснили, що це чергова маніпуляція російської пропаганди, яка не має жодного підтвердження. Наголосили, що в Україні не ухвалювали та не готують рішень про мобілізацію жінок чи неповнолітніх.