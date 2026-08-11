«Зеленському подобається нічого не робити»: у Раді емоційно відреагували на ініціативу призову жінок

Народний депутат Олексій Гончаренко різко засудив появу петиції щодо примусового призову жінок до лав Сил оборони України. Парламентар переконаний, що ця ініціатива є штучною і не має жодних шансів на реалізацію в нинішніх реаліях.

Олексій Гончаренко і Володимир Зеленський

За словами політика, подібні пропозиції створюються виключно заради привернення уваги та розколу в соціумі.

"Петиція з мобілізацію жінок, — категорично заявив Гончаренко, — це повна дурня і тупий хайп. Ніхто не буде організовувати цю мобілізацію".

Депутат провів пряму паралель між цим закликом та іншими скандальними пропозиціями, які раніше вже з'являлися в інформаційному просторі.

"Тут так само, як і з петицією про мобілізацію багатодітних батьків, — підкреслив нардеп. — Це все робиться, щоб в черговий раз розвести навколо срачі і ще більше стравити людей".

Замість того, щоб витрачати сили на безглузді дискусії, парламентар закликав суспільство та владу сфокусуватися на реальних, значно гостріших проблемах військового обліку та проходження служби.

"І перш ніж влаштовувати сварки, — зауважив він, — краще давайте говорити про справедливі строки служби. Напруження в суспільстві колосальне з приводу цього питання".

Водночас Гончаренко висловив серйозні претензії на адресу вищого керівництва держави. Він звинуватив Офіс Президента у свідомому ігноруванні нагальних запитів військовослужбовців та їхніх родин.

"Ну але Зеленському подобається нічого не робити, — резюмував Олексій Гончаренко, — дивитись на срачі і просто собі далі тихенько сидіти. Якось там і послужать люди, якось там і буде. Так і живемо".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська пропаганда поширює фейк про ситуацію в Україні. Мета — посіяти паніку серед цивільного населення.

У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що інформація, ніби “в Україні готуються до примусової мобілізації жінок і підлітків, бо чоловіків уже не вистачає”, неправдива. Аналітики Центру пояснили, що це чергова маніпуляція російської пропаганди, яка не має жодного підтвердження. Наголосили, що в Україні не ухвалювали та не готують рішень про мобілізацію жінок чи неповнолітніх.