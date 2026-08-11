«Зеленскому нравится ничего не делать»: в Раде эмоционально отреагировали на инициативу призыва женщин

Народный депутат Алексей Гончаренко резко осудил появление петиции по принудительному призыву женщин в ряды Сил обороны Украины. Парламентарий убежден, что эта инициатива искусственная и не имеет никаких шансов на реализацию в нынешних реалиях.

Алексей Гончаренко и Владимир Зеленский

По словам политика, подобные предложения создаются исключительно для привлечения внимания и раскола в социуме.

"Петиция по мобилизации женщин, – категорически заявил Гончаренко, – это полная ерунда и тупой хайп. Никто не будет организовывать эту мобилизацию".

Депутат провел прямую параллель между этим призывом и другими скандальными предложениями, ранее уже появлявшимися в информационном пространстве.

"Здесь так же, как и с петицией о мобилизации многодетных родителей, – подчеркнул нардеп. — Это все делается, чтобы в очередной раз развести вокруг срачи и еще больше стравить людей".

Вместо того чтобы тратить силы на бессмысленные дискуссии, парламентарий призвал общество и власть сфокусироваться на реальных, более острых проблемах военного учета и прохождения службы.

"И прежде чем устраивать ссоры, — заметил он, — лучше давайте говорить о справедливых сроках службы. Напряжение в обществе колоссальное по поводу этого вопроса".

В то же время, Гончаренко высказал серьезные претензии в адрес высшего руководства государства. Он обвинил Офис Президента в сознательном игнорировании неотложных запросов военнослужащих и их семей.

"Но Зеленскому нравится ничего не делать, — резюмировал Алексей Гончаренко, — смотреть на срачи и просто себе тихонько сидеть. Как-то там и послужат люди, как-то там будет. Так и живем".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда распространяет фейк о ситуации в Украине. Цель – посеять панику среди гражданского населения.

В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что информация, будто "в Украине готовятся к принудительной мобилизации женщин и подростков, потому что мужчин уже не хватает", неправдива. Аналитики Центра объяснили, что это очередная манипуляция российской пропаганды, не имеющая подтверждения. Подчеркнули, что в Украине не принимали и не готовят решения о мобилизации женщин или несовершеннолетних.