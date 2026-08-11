«Зеленскому нравится ничего не делать»: в Раде эмоционально отреагировали на инициативу призыва женщин

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Народный депутат Алексей Гончаренко резко осудил появление петиции по принудительному призыву женщин в ряды Сил обороны Украины. Парламентарий убежден, что эта инициатива искусственная и не имеет никаких шансов на реализацию в нынешних реалиях.
Алексей Гончаренко и Владимир Зеленский
По словам политика, подобные предложения создаются исключительно для привлечения внимания и раскола в социуме.
Депутат провел прямую параллель между этим призывом и другими скандальными предложениями, ранее уже появлявшимися в информационном пространстве.
Вместо того чтобы тратить силы на бессмысленные дискуссии, парламентарий призвал общество и власть сфокусироваться на реальных, более острых проблемах военного учета и прохождения службы.
В то же время, Гончаренко высказал серьезные претензии в адрес высшего руководства государства. Он обвинил Офис Президента в сознательном игнорировании неотложных запросов военнослужащих и их семей.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда распространяет фейк о ситуации в Украине. Цель – посеять панику среди гражданского населения.
В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что информация, будто "в Украине готовятся к принудительной мобилизации женщин и подростков, потому что мужчин уже не хватает", неправдива. Аналитики Центра объяснили, что это очередная манипуляция российской пропаганды, не имеющая подтверждения. Подчеркнули, что в Украине не принимали и не готовят решения о мобилизации женщин или несовершеннолетних.