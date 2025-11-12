Зеленський “засвітився” на “плівках Міндіча”: подробиці

В одному з епізодів "плівок Міндіча" президент України Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Епізод зачитав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомляє Центр протидії корупції.

“Зокрема, зафіксована розмова між тодішнім міністром енергетики Германом Галущенком, а також бізнесменами Тімуром Міндічем та Олександром Цукерманом. Під час розмови Галущенку телефонує президент Зеленський. "Здрастє, Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть.. єсть…", – каже Галущенко”, — пише ЦПК.

У Центрі пояснили, що, судячи з контексту розмови, президент зателефонував Галущенку після того, як Міндіч "скинув смску" Зеленському.

“Цукерман на це відповів: "А ты говорил, что никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе". Галущенко запитав, що саме Міндіч написав Зеленському. Міндіч відповів: "Что Гера (Галущенко) хочет с тобой поговорить", — йдеться у повідомленні.

Далі Галущенко запитав у Міндіча, як спілкуватись з президентом.

“Друг президента радить говорити так: "Та слушай, Владимир Александрович, та все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо, я ваш…". Після цього Галущенко зібрався їхати до Зеленського”, — наводять розмову у Центрі.

