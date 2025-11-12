logo

BTC/USD

105018

ETH/USD

3552.8

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Зеленский "засветился" на "пленках Миндича": подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский "засветился" на "пленках Миндича": подробности

На "пленках Миндича" зафиксирован телефонный звонок Зеленского Галущенко

12 ноября 2025, 15:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В одном из эпизодов "пленок Миндича" президент Украины Владимир Зеленский позвонил Герману Галущенко после сообщения Тимура Миндича.

Зеленский "засветился" на "пленках Миндича": подробности

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Эпизод зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщает Центр противодействия коррупции.

"В частности, зафиксирован разговор между тогдашним министром энергетики Германом Галущенко, а также бизнесменами Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом. Во время разговора Галущенко звонит по телефону президент Зеленский. "Здравствуйте, Владимир Александрович, здравствует, все, есть.. есть...", – говорит Галущенко”, — пишет ЦПК.

В Центре объяснили, что, судя по контексту разговора, президент позвонил по телефону Галущенко после того, как Миндич "сбросил смску" Зеленскому.

"Цукерман на это ответил: "А ты говорил, что никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебя". Галущенко спросил, что именно Миндич написал Зеленскому. Миндич ответил: "Что Гера (Галущенко) хочет с тобой поговорить", — говорится в сообщении.

Далее Галущенко спросил Миндича, как общаться с президентом.

"Друг президента советует говорить так: "Да слушай, Владимир Александрович, но все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все что вам надо, я ваш…". После этого Галущенко собрался ехать к Зеленскому", — приводят разговор в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во фракции Зеленского заявили о расследовании НАБУ. Во фракции Зеленского считают, что это не системная борьба с коррупцией, а больше показухой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/antac.ua/posts/pfbid0x7b7YhQZYzZis5UERATLh4XQYMiAUEs17cyjPUqthwZiYy9z69j1uCnpnKD7JCBTl
Теги:

Новости

Все новости