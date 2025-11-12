Зеленский "засветился" на "пленках Миндича": подробности

В одном из эпизодов "пленок Миндича" президент Украины Владимир Зеленский позвонил Герману Галущенко после сообщения Тимура Миндича.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Эпизод зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщает Центр противодействия коррупции.

"В частности, зафиксирован разговор между тогдашним министром энергетики Германом Галущенко, а также бизнесменами Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом. Во время разговора Галущенко звонит по телефону президент Зеленский. "Здравствуйте, Владимир Александрович, здравствует, все, есть.. есть...", – говорит Галущенко”, — пишет ЦПК.

В Центре объяснили, что, судя по контексту разговора, президент позвонил по телефону Галущенко после того, как Миндич "сбросил смску" Зеленскому.

"Цукерман на это ответил: "А ты говорил, что никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебя". Галущенко спросил, что именно Миндич написал Зеленскому. Миндич ответил: "Что Гера (Галущенко) хочет с тобой поговорить", — говорится в сообщении.

Далее Галущенко спросил Миндича, как общаться с президентом.

"Друг президента советует говорить так: "Да слушай, Владимир Александрович, но все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все что вам надо, я ваш…". После этого Галущенко собрался ехать к Зеленскому", — приводят разговор в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во фракции Зеленского заявили о расследовании НАБУ. Во фракции Зеленского считают, что это не системная борьба с коррупцией, а больше показухой.



