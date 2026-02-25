Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок масштабного процесу внутрішнього очищення Служби безпеки України. Глава держави заслухав спеціальні доповіді відомства та поставив конкретні завдання новому керівництву.

Зеленський прокоментував нові затримання у лавах Служби безпеки та Повітряних Сил

"Я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна", — заявив Володимир Зеленський.

За словами Президента, робота у цьому напрямку вже приносить перші плоди. Зокрема, сьогодні було проведено низку затримань осіб, які працювали всупереч державним інтересам.

Глава держави наголосив на важливості не лише викриття, а й процесуального завершення цих справ:

"Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки".

Володимир Зеленський також висловив принципову позицію щодо стандартів державної служби в умовах війни, підкресливши, що компромісів у питаннях вірності державі не буде.

"Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде", — підсумував Президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні викрито масштабну корупційну схему під час будівництва укриттів для бойової авіації. За даними Генеральної прокуратури, на хабарі затримано командувача логістики Повітряні Сили ЗСУ та начальника одного з обласних управлінь Служби безпеки України.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК України під час спроби передачі неправомірної вигоди. За інформацією слідства, у травні 2025 року було ухвалено рішення про виділення 1,4 млрд гривень на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій для захисту літаків.