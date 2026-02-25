logo_ukra

Зеленський прокоментував нові затримання у лавах Служби безпеки та Повітряних Сил
Зеленський прокоментував нові затримання у лавах Служби безпеки та Повітряних Сил

Очищення СБУ від агентів чужих інтересів: Президент заслухав доповіді та анонсував справедливі вироки

25 лютого 2026, 20:45
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок масштабного процесу внутрішнього очищення Служби безпеки України. Глава держави заслухав спеціальні доповіді відомства та поставив конкретні завдання новому керівництву.

Зеленський прокоментував нові затримання у лавах Служби безпеки та Повітряних Сил

"Я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна", — заявив Володимир Зеленський.

За словами Президента, робота у цьому напрямку вже приносить перші плоди. Зокрема, сьогодні було проведено низку затримань осіб, які працювали всупереч державним інтересам.

Глава держави наголосив на важливості не лише викриття, а й процесуального завершення цих справ:

"Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки".

Володимир Зеленський також висловив принципову позицію щодо стандартів державної служби в умовах війни, підкресливши, що компромісів у питаннях вірності державі не буде.

"Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде", — підсумував Президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні викрито масштабну корупційну схему під час будівництва укриттів для бойової авіації. За даними Генеральної прокуратури, на хабарі затримано командувача логістики Повітряні Сили ЗСУ та начальника одного з обласних управлінь Служби безпеки України.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК України під час спроби передачі неправомірної вигоди. За інформацією слідства, у травні 2025 року було ухвалено рішення про виділення 1,4 млрд гривень на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій для захисту літаків. 



